Festbeleuchtung: Nur ein Mehrfachstecker pro Steckdose

Festliche Beleuchtung: In den Wochen vor Weihnachten sorgen in vielen Wohnungen viele besondere Lichter für adventliche Stimmung.

Offenbach Wer im Advent gleichzeitig Weihnachtssterne, Lichterketten und am Ende auch den Tannenbaum leuchten lassen will, braucht viele Steckdosen. Bei Mehrfachsteckern sind ein paar Dinge zu beachten.

Damit in der Vorweihnachtszeit die Wohnung festlich erstrahlen kann, müssen erstmal viele Stecker von elektrisch beleuchteten Sternen und Lichterketten eingestöpselt werden. Während neue Häuser meist genug Steckdosen haben, ist das in Altbauten aber oft nicht der Fall. Hier stellt sich die Frage: Wie viele Stromabnehmer sollten an dieselbe Steckdose angeschlossen werden?

Die Brancheninitiative Elektro+ rät generell eher davon ab, Mehrfachsteckdosen zu nutzen. Wo man aber nicht ohne sie auskommt, sollte pro Steckdose in der Wand maximal eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden - und nicht etwa mehrere, die in Reihe gesteckt werden. Das verhindert laut den Experten einen Kurzschluss und im schlimmsten Fall einen Brand.

Außerdem sollten die Mehrfachsteckdosen ein VDE-Prüfsiegel haben. Alle Geräte, die an eine Steckerleiste angeschlossen werden, dürfen zusammen auch nicht die zulässige Wattzahl überschreiten, die auf der Leiste angegeben ist.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-975392/2