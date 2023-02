Die Mordkommission ist eingeschaltet: Eine Kinderleiche wurde in einem verlassenen Garten in Bad Blankenburg gefunden.

14 Tage danach: Was nach dem Fund einer Kinderleiche in Bad Blankenburg bekannt ist

Bad Blankenburg. Vieles liegt noch im Dunkeln: Täglich verschickt die Redaktion Anfragen an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Es ist heute genau zwei Wochen her, dass in Bad Blankenburg die Leiche eines Kindes, vergraben in einem verlassenen Garten im Zeigerheimer Weg, gefunden wurde. 14 Tage nach dem Fund sind kaum neue Details an die Öffentlichkeit gedrungen. Täglich versendet die Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt Anfragen an Polizei und an die zuständige Staatsanwaltschaft in Gera – Stellen, die sich bis heute in Schweigen hüllen, während die Fragen der Bevölkerung bleiben und sich die Gerüchte rund um das Verschwinden des Kindes vervielfältigen.

Wer war das Kind?

Zum Alter des Kindes ist bis zum heutigen Tag nichts bekanntgegeben worden, lediglich das Geschlecht des Kindes wurde kurz nach dem Fund bestätigt: ein Mädchen. Laut Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (Freie Wähler) sei in Bad Blankenburg kein Kind als vermisst gemeldet worden, was die Möglichkeit ins Spiel brachte, dass die Familie hier nicht gemeldet war. Jedoch ist aus der Nachbarschaft bekannt, dass die Familie einige Zeit in Bad Blankenburg – in eben jenem inzwischen verlassenen Garten – verbrachte. Ein Nebenwohnsitz ist also möglich, konnte aber bisher aus keiner Quelle bestätigt werden.

Wer war die Familie des Kindes?

Auch hierzu schweigt sich die Staatsanwaltschaft aus. Beantwortet wurde weder, wo sich die Mutter derzeit aufhält, was sie zum Tod des Kindes wusste und auch nicht, ob sie als Mittäterin in Frage kommt oder den entscheidenden Hinweis zum Auffinden gab. In Verdacht steht der Lebensgefährte der Mutter, der wegen anderer Delikte derzeit in Haft sitzt. Man kann davon ausgehen, dass er bereits dazu vernommen wurde – jedoch bleibt auch hier eine Antwort aus, was eine Vernehmung hervorbrachte. Zum leiblichen Vater des Kindes ist nichts bekannt.

Wie ist das Kind gestorben?

Die Mordkommission wurde unmittelbar eingeschaltet. Dass eine Obduktion anberaumt ist, wurde gegenüber der Presse bestätigt, jedoch ohne einen Zeitraum dafür bekannt zu geben. Zwei Wochen nach dem Fund heißt die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass noch kein Obduktionsergebnis – auch kein vorläufiges – vorliege. Gründe hierfür werden nicht genannt.

Wann wurde das Kind in dem Garten vergraben?

Der Garten steht bereits einige Zeit leer, was darauf deuten lässt, dass das Kind schon mehrere Monate oder Jahre unter der Erde lag. Zum Zeitpunkt des Auffindens stand ein verlassenes Kinderbettchen auf dem Gelände. Eine offizielle Antwort zum Todeszeitpunkt blieb bisher aus.

Woran arbeiten die Ermittler derzeit?

Am Dienstag und Mittwoch stellten Passanten in Bad Blankenburg eine außerordentlich umfangreiche Polizeipräsenz fest. Auf Nachfrage heißt es aus der Landespolizeiinspektion Saalfeld: „Die Maßnahmen sowie zahlreichen Polizeikräfte hängen noch mit dem Einsatz des Fundes der Kinderleiche zusammen.“ Für weitere Informationen, was hinter dem Einsatzgeschehen steht, verweist man die Redaktion erneut an die Staatsanwaltschaft, die dazu abermals keine Angaben machen will. Einige Bad Blankenburger wurden für Zeugenaussagen in diesen Tagen noch in die Dienststellen gebeten, wie sie der Redaktion mitteilten.

Was ist zum Umfeld des Kindes bekannt?

Unmittelbar nach dem Fund des Mädchens kamen aus der Bevölkerung Details zum Umfeld des Kindes ans Tageslicht. Der Garten sei demnach ein Treffpunkt der Drogenszene gewesen. Einheimische berichten, dass sie die Zustände vor Ort bei den Behörden gemeldet hätten. Das Landratsamt teilte auf Nachfrage mit, dass sie derzeit nicht wissen, um wen es sich bei dem Kind handle. Ebenso habe der Bürgermeister der Stadt Bad Blankenburg bis heute keinerlei Information erhalten.

Warum bemerkte niemand das Fehlen des Kindes?

Um diese Frage zu klären, müsste womöglich noch eher die Frage beantwortet werden, wer den Hinweis zum Fundort gab und aus welchem Grund das gerade jetzt passierte. Auch die Fragen hierzu wurden bisher nur mit Schweigen beantwortet.

Was sind die Reaktionen auf diesen tragischen Fall?

In weniger als einer Woche hatten Christina Tamm und Jens Ruppelt aus Bad Blankenburg die Gründung eines Kinderschutzvereins für Bad Blankenburg in die Wege geleitet. Die Satzung liegt zur Prüfung bei den Behörden, der Verein will sich schnellstmöglich für vernachlässigte und in Not geratene Kinder stark machen. Indes kritisiert die Junge Union Saalfeld-Rudolstadt die Krisenkommunikation des Landratsamtes, das sich weiterhin zu dem Fall bedeckt hält und Ermittlungsergebnisse abwarten will.

