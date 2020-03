Laut Polizei hat sich der Verdacht des Drogenhandels gegen drei Männer und eine Frau erhärtet. Alle vier wurden am Dienstag vorläufig festgenommen. Während drei von ihnen bereits wieder auf freiem Fuß sind, wurde ein 53-jähriger Mann am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Gera. Gegen einen 53-Jährigen ist nach einer Razzia in Gera Haftbefehl erlassen worden. Zuvor hatten Polizisten bei Durchsuchungen u.a. 2,4 Kilogramm Drogen gefunden.

53-Jähriger sitzt nach Drogenrazzia in Gera in Untersuchungshaft

Nach einer Drogenrazzia in Gera sitzt ein 53-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Dagegen kamen drei weitere Tatverdächtige - zwei Männer und eine Frau - vorerst wieder auf freien Fuß.

Polizisten hatten am Dienstag im Zuge von Ermittlungen zu Rauschgift-Delikten Wohnungen, Gartenlauben und ein Geschäft durchsucht. Dabei kamen auch Polizeihunde zum Einsatz. Entdeckt wurden mehrere Waffen, insgesamt 2,4 Kilogramm Drogen sowie einige Tausend Euro Bargeld. Die Ermittlungen dauern den Angaben nach weiter an.

