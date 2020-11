Anklage wegen versuchten Mordes: Ende November Plädoyers

Ende November sollen die Plädoyers im Prozess wegen versuchten Mordes und mehrerer Einbrüche in der Region Erfurt gehalten werden. Seit sechs Monaten verhandelt die Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt gegen einen 42-jährigen Angeklagten, der einen Teil der ihm vorgeworfenen Einbrüche zwischen Dezember 2018 und August 2019 eingestanden hat.

Allerdings bestreitet er einen Einbruch und brutalen Angriff auf eine 89-jährige Frau am Stadtrand von Erfurt. Die Anklage wirft ihm deswegen unter anderem versuchten Mord vor, denn der Täter soll die Seniorin mit einem Spaten niedergeschlagen haben. Eine Notoperation konnte die Frau damals retten. Schwerverletzt wurde sie erst am darauffolgenden Tag von ihrem Sohn in ihrem Haus entdeckt. Der Angreifer hatte sein Opfer einfach liegen gelassen.

Am Dienstag wurden vor Gericht Auszüge aus einer Ergänzung zu einem DNA-Gutachten des Landeskriminalamtes verlesen. Im Mai dieses Jahres untersuchen Kriminaltechniker noch einmal Dutzende Gegenstände aus dem Haus der betroffenen Seniorin auf genetische Fingerabdrücke. In keinem Fall konnten DNA-Spuren des Angeklagten nachgewiesen werden.