Ein Entzug als letzte Chance – Suchtkrankem Straftäter droht lange Haft

Es ist seine letzte Chance: Für viereinhalb Jahre muss ein Suchtkranker aus Sömmerda ins Gefängnis, wenn es ihm nicht gelingt, in den kommenden zwei Jahren erfolgreich eine Entziehungskur zu absolvieren. Ein Dutzend Mal ist der 35-Jährige bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten, elf Einträge weist das Bundeszentralregister für ihn aus, darunter mehrere verbüßte Haftstrafen.

Dennoch bescheinigte Gutachter Wolf Ingo Leichsering, Facharzt für Psychiatrie in Jena, dem gelernten Bauten- und Objektbeschichter im aktuellen Verfahren vor dem Landgericht Erfurt eine gute Prognose. Denn alle Straftaten, derentwegen sich der Angeklagte bisher vor Gericht verantworten musste – in erster Linie Einbruchsdiebstähle und Erschleichen von Leistungen – hatten ihre Ursache in seiner Drogenabhängigkeit.

Mit 12 Jahren begann der Sömmerdaer, Sohn eines Polizeibeamten, zu rauchen, mit 14 zu kiffen. Mit 24 war er von Crystal Meth abhängig. Zuletzt benötigte er von der synthetischen Droge ein bis anderthalb Gramm am Tag. Noch größer wurde der Beschaffungsdruck schließlich dadurch, dass der 35-Jährige auch der Spielsucht verfiel und mitunter an Spielautomaten oder beim Online-Poker Beträge von 500 oder 600 Euro pro Tag verlor.

Durch Schicksalsschlag zurück in die Sucht katapultiert

Doch der Angeklagte sei kooperativ und reflektiert und habe auch schon einmal erfolgreich einen Entzug mitgemacht, sagte der Sachverständige. Mehrere Monate habe der 35-Jährige die Abstinenz dann durchgehalten, bis ihm eine Fehlgeburt seiner Lebensgefährtin wieder den Boden unter den Füßen wegzog und ihn zurück in die Sucht katapultierte.

All das und sein umfassendes Geständnis gleich zu Beginn des aktuellen Verfahrens hielt ihm auch das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Udo Tietjen zugute. Ebenso die Tatsache, dass der Angeklagte gleich am ersten von zwei Verhandlungstagen freimütig den Namen eines Mittäters preisgab und letztlich im Vorjahr durch Berufungen gegen zwei Urteile der Amtsgerichte Erfurt und Gotha ganz bewusst den Weg in Richtung Maßregelvollzug und Therapie ebnete. Deshalb sah das Gericht jetzt auch von einem Vorwegvollzug ab. Mit seinem Urteil blieb es unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, aber über der des Verteidigers.

Wegen Einbruchsdiebstahls in sechs Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort war dem 35-Jährigen diesmal der Prozess gemacht worden; bereits seit Dezember saß er in Untersuchungshaft. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung erklärten Angeklagter und Verteidiger den Rechtsmittelverzicht.