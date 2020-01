Einbruch in Sollstedter Salon bleibt rätselhaft

Er dachte, dass jemand den Beutel weggeworfen hatte und nahm ihn mit. „Darin befanden sich zwei Haarschneidemaschinen, Gummihauben, Farben und Shampoo“, schilderte der angeklagte Sollstedter über seinen Fund, den er an einem Septemberabend 2018 an einem Glascontainer in seinem Wohnort gemacht hatte. Er sei dann mit dem Beutel zu seinem Freund gefahren, um ihm den Inhalt zu zeigen. „Eine Freundin meiner Lebensgefährtin bekam dann Farbe geschenkt. Den Rest nahm mein Kumpel wieder mit. Erst am nächsten Tag habe ich erfahren, dass im Friseur eingebrochen wurde. Mehr war da nicht“, gab der besagte Freund, der ebenfalls auf der Anklagebank des Nordhäuser Amtsgerichtes saß, zu Protokoll. Die Staatsanwaltschaft warf den Beiden hingegen vor, dass sie den Einbruch in den Friseursalon im September 2018 begangen haben sollen oder sich strafbar machten, weil sie das Diebesgut verkaufen wollten. Doch ob die Angeklagten tatsächlich die mutmaßlichen Täter sind, konnte während des Verfahrens nicht geklärt werden. Die Zeugenaussagen der geschädigten Friseurin und der Freundin der Lebensgefährtin des Angeklagten, welche die Farbe bekommen hatte, waren dem Gericht nicht belastend genug für eine Verurteilung. Der Staatsanwalt stellte den Antrag, das Verfahren gegen die Angeklagten einzustellen. Dem folgte der Richter.