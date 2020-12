Fotogalerie würdigt ehemalige Nazirichter - Unkommentierte Ehrung wirft Fragen auf

Erfurt. Martin Borowski erforscht die NS-Vergangenheit von Juristen am Bundesarbeitsgericht, das seit 1999 in Erfurt ansässig ist. Er ist dabei auf eine fragwürdige Galerie gestoßen.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat ein Problem. Mindestens 13 Richter, die in der Nachkriegszeit teils in hohen Positionen am Gericht wirkten, waren erheblich oder schwer NS-belastet. Dieser Teil der Vergangenheit wurde am Gericht bisher nicht thematisiert. Im Gebäude des inzwischen auf dem Erfurter Petersberg beheimateten Bundesgerichts werden zudem diese NS-Juristen noch immer in einer Art „Ahnengalerie“ mit Namen und Foto geehrt.