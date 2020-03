Gastronom verabredet sich mit Minderjährigen zu Sex-Treffen

Der Vorsitzende Richter Harald Tscherner fasst die Aussage des Angeklagten überspitzt zusammen: „Weil ihnen der Junge leidgetan hat, missbrauchen sie ihn. Das war quasi ein Mitleidsmissbrauch?“ Verschämt schaut der Angeklagte nach unten. Er hat am Dienstag im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs am Landgericht Gera zwar sexuelle Handlungen mit Minderjährigen eingeräumt, die Vorwürfe der Anklage in ihrer Schärfe aber bestritten.

Gegen Geld, Zigaretten, Wodka und Handy zum Treff verabredet

Die Staatsanwaltschaft Gera legt dem 46-Jährigen aus dem Ilmkreis zur Last, über die Internetplattform „Planet Rome“ pornografische Bilder mit einem 13- und einem 14-Jährigen getauscht zu haben. Laut Anklagesatz verabredete sich der Gastronom am 2. Oktober 2016 mit den Minderjährigen in einer abgelegenen Scheune im Altenburger Land. Als Gegenleistung für die sexuellen Handlungen wollte er je 75 Euro zahlen und Zigaretten, Wodka und ein Handy mitbringen. Beim Termin ließ sich der Mann intim streicheln. Mit dem 13-Jährigen sei es genau wie am folgenden Tag auch zu Oralverkehr gekommen, worauf sich der Tatvorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs stützt. Genau jenen bestreitet der Angeklagte, während er den Rest einräumt.

Der Vorsitzende mahnt eindringlich, dass ein Geständnis erheblichen Einfluss auf das Strafmaß hat. Auf eine Bewährungsstrafe dürfe er angesichts mehrerer Fälle und mehrerer Geschädigter nicht spekulieren, sagt er. Bei einem Geständnis sei eine Freiheitsstrafe denkbar, die auch ein Amtsgericht aussprechen dürfe, also bis vier Jahre. Ohne deutlich mehr. „Immer vorausgesetzt natürlich, dass sich die Tatvorwürfe in der Verhandlung bestätigen“, sagt Tscherner.

Angeklagter: Junge wollte sich Geld für Geburtstagsgeschenk verdienen

Zumindest der Chatverlauf liegt vor und belastet den Angeklagten. Darin äußert sich das Kind, was ihm beim Akt beim ersten Treff nicht gefallen habe, was auf die Handlung schließen lässt. Mit dem 13-Jährigen fand am Tag darauf ein weiteres Treffen statt. „Er wollte sich Geld für ein Geburtstagsgeschenk verdienen“, sagt der nicht vorbestrafte Angeklagte. Deshalb habe er Mitleid gehabt. „Und warum haben Sie ihm das Geld nicht geschenkt?“, fragt der Vorsitzende und fügt an: „Sie fahren doch nicht zum Ringelpietz mit Anfassen vom Ilmkreis bis ins Altenburger Land.“

Zunächst hatte der Angeklagte auch bestritten, das Alter der beiden erkannt zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass sie mindestens 16 Jahre alt seien. „Ich bin doch nicht pädophil.“ Nach dem Hinweis des Vorsitzenden Richters zum zarten Aussehen der Jungen ergänzt der Mann: „Sie haben mir geschrieben, dass sie kleinwüchsig sind.“ Nach einer Denkpause mit Verteidiger Bernhard Brinkmann räumt er ein, dass er in der Scheune schon den Verdacht hatte, dass beide Geschädigte jünger seien.

Die neunte Strafkammer hat drei weitere Verhandlungstage angesetzt. Die beiden Geschädigten müssen auch aussagen.