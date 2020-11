Das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar.

Weimar . Fitnessstudios in Thüringen bleiben vorerst pandemiebedingt geschlossen. In seiner Entscheidung rügte das Oberverwaltungsgericht Weimar jedoch auch die Corona-Verordnung des Landes.

Gericht: Fitnessstudios in Thüringen bleiben vorerst geschlossen

Fitnessstudios in Thüringen bleiben vorerst pandemiebedingt geschlossen. Das Oberverwaltungsgericht Weimar lehnte in einer Eilentscheidung mit Beschlüssen am Freitag und Sonntag Anträge auf das außer Vollzugsetzen der aktuellen Corona-Verordnung ab. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.