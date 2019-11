Gericht verurteilt Rezeptfälscher zu Freiheitsstrafen

Nach vier Verhandlungstagen ist am Mittwoch im Prozess gegen ein Apotheker-Ehepaar aus Brandenburg und eine ihrer ehemaligen Angestellten vor dem Nordhäuser Amtsgericht ein Urteil gefallen. Das Gericht sprach die Angeklagten wegen erwerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung in 45 Fällen schuldig. Sie hatten von 2015 bis 2019 mit gefälschten Rezepten in mehreren Apotheken deutschlandweit – darunter auch in Nordhausen – illegal Medikamente erworben und diese in eigenen Apotheken weiterverkauft. Der entstandene Schaden belief sich auf rund 80.000 Euro.

Das Strafmaß fiel bei jedem der Angeklagten unterschiedlich aus. So wurde Manfred K. zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Seine Frau Heike K. bekam 3 Jahre und vier Monate. Im Fall der mitangeklagten Jennifer R. entschied das Gericht, dass die ehemalige Angestellte und Ex-Geliebte von Manfred K. eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten erhält. Diese wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgelegt. Weiterhin muss Jennifer R. innerhalb von sechs Monaten 100 Sozialstunden ableisten. Geständnis wirkt sich positiv auf Strafmaß aus Dass ihre Strafe milder ausfiel, begründete die Vorsitzende Richterin mit dem Prozessverhalten. Sie habe umfangreich ausgesagt und damit entscheidend zur weiteren Aufklärung beigetragen. Das sei zu honorieren. Zudem arbeitet die Angeklagte wieder, zahlt ihre Schulden ab. Das berücksichtigte das Gericht. Zudem kam es zu dem Schluss, dass Jennifer R. nicht die Initiatorin des Betruges war, sondern nur auf Anweisung von Manfred K. handelte. In den Augen des Oberstaatsanwaltes nutzte dieser sie bewusst aus. Er war für sie da, als sie Ärger mit ihrem Ex-Freund hatte, spielte den Beschützer, griff ihr finanziell unter die Arme. Für Jennifer R. führten die beiden eine Liebesbeziehung, für Manfred K. war es nicht mehr als „Freundschaft Plus“. Als er sie darum bat, die Rezepte einzulösen, tat sie es und lebte mit dem Risiko, entdeckt zu werden. Der Oberstaatsanwalt bezeichnete Manfred K. als „Intensivtäter“, dem er zutraue, dass er so weitermacht. Deshalb hatte er eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren gefordert und stellte zudem einen Antrag auf Führungsaufsicht für die Zeit danach. Diesen lehnte das Gericht ab, da er ohnehin schon eine längere Haftstrafe verbüßen müsse und genug bestraft sei. Berufung oder Revision können eingelegt werden Zur Rolle seiner Frau Heike waren sich Staatsanwaltschaft und Gericht einig, dass sie diejenige war, die die Medikamente zurück in den Warenkreislauf ihrer beiden Apotheken zurückführte. Mit der Beschaffung hatte sie aber nichts zu tun. Die studierte Pharmazeutin wollte ihre Apotheken, die in wirtschaftliche Schieflage gerieten, retten und ließ sich auf die kriminellen Machenschaften ein, erläuterte ihr Anwalt noch vor der Urteilsverkündung. Zudem bat er darum, die Folgen der Straftat für seine Mandantin bei der Festlegung des Strafmaßes zu berücksichtigen. „Sie hat ihre berufliche und ihre private Existenz verloren. Die Apotheken wurden verkauft“, führte er aus. Zudem laufe noch ein Insolvenzverfahren gegen sie. Weiterhin sei noch nicht sicher, ob sie ihre Approbation behalten dürfe. Dahingehend stünde noch eine Entscheidung aus. Er forderte eine Strafe, die eine Freiheitsstrafe von drei Jahren nicht übersteigt. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und sechs Monate gefordert. „Ich werde nicht noch einmal straffällig werden“, beteuerte sie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Während Jennifer R. und ihre Anwältin Rechtsmittelverzicht erklärten, können Heike und Manfred K. innerhalb einer Woche Berufung oder Revision gegen das Urteil einlegen. Über die Höhe der Rückzahlung des Geldes an die geschädigten Apotheken und Krankenkassen wird in einem separaten Verfahren entschieden.