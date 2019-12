Erfurt. Nachdem am Sonntag ein Hund in Erfurt präparierte Köder gefressen hatte, bietet die Tierschutzorganisation PETA nun eine finanzielle Belohnung für Täter-Hinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hund frisst in Erfurt präparierten Köder: PETA bietet Belohung

Ein Hundebesitzer aus Erfurt musste am vergangenen Sonntag den Tierarzt aufsuchen, nachdem sein Hund im Stadtteil Salomonsborn einen mit scharfen Nägeln präparierten Köder gefressen hatte. Um die Straftat aufzuklären, setzt die Tierschutzorganisation PETA eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise zum Täter aus.

Zeugen werden gebeten, sich entweder an die Polizei oder anonym unter der Telefonnummer 0711/8605910 bei der Tierschutzorganisation melden. „Der Täter muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Judith Pein im Namen von Peta und fügt an: „Tierquäler zu überführen ist schwierig, da sie meist unbeobachtet agieren. Trotzdem kann in solchen Fällen auch der noch so unwichtig erscheinende Hinweis zur Überführung des Täters ausreichen. Mit unserer Belohnung wollen wir nicht nur die Arbeit der Polizei unterstützen, sondern Tierhalter für dieses Thema sensibilisieren und warnen.“

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Die Polizei in Erfurt hat die Köder sichergestellt ihre Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen, die im Bereich des Sportplatzes in Salomonsborn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 0361/7840-0 melden.