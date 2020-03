Kabinett streitet um Befugnisse der Polizei

In der Corona-Krise überholen sich die Nachrichtenlagen in Thüringen täglich. Immer mehr Fälle werden registriert, auch die Zahl derer, die an Covid-19 verstorben sind oder verstorben sein könnten, ist gestiegen. Neue Erlasse treten in Kraft. Ein ganzes Dorf steht unter Quarantäne.

In der Kabinettssitzung am vergangenen Dienstag hat der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) zu Protokoll gegeben, was ein nicht alltäglicher Vorgang ist, dass ihm das, was an Beschränkungen für die Freiheitsrechte in Thüringen am Tag später in Kraft treten sollte, nicht ausreicht. Aus der Niederschrift über die Sitzung am Dienstag, die dieser Zeitung vorliegt, geht hervor, dass Maier für das Innenministerium erklärte, „dass der vorgelegte Verordnungsentwurf […] hinter dem Gebotenen zurückbleibt“. Am selben Tag hatte der Innenminister öffentlich in einem Interview mit dieser Zeitung noch gesagt, dass man den Menschen ein Ende der Ausgangsbeschränkungen in Aussicht stellen müsse. Ein Widerspruch, über den der Innenminister aber am Freitag auf Anfrage nicht sprechen wollte.

Zwischen den Zeilen klang in dem Interview bereits an, dass es in der Krise durchaus Streit am Kabinettstisch gibt. Maier hatte deutlich gemacht, dass es immer jene Mitglieder der Landesregierung gebe, die schneller Dinge entscheiden wollten und andere, die eher zurückhaltender agieren. Mehrere Teilnehmer der Kabinettssitzung vom Dienstag berichten nun, dass es bezüglich des Verordnungsentwurfes vor allem um inhaltlichen Streit am Kabinettstisch gegangen sei. Die Protokollerklärung des Innenministeriums führt überdies aus, dass die Verordnung am Dienstag „mit Blick auf die Ziele einer dogmatisch klaren Normsetzung“ nicht den Vorstellungen des Innenministeriums entspricht – übersetzt heißt das: Die Polizei hätte mit dem Erlass keine Möglichkeiten bekommen, die Ausgangsbeschränkungen klar durchzusetzen und im Fall eines Verstoßes zu ahnden. Das soll nach Informationen dieser Zeitung durch den am Donnerstag veröffentlichten und in Nuancen veränderten Erlass geheilt worden sein.