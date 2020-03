Kater bringt Gewerbetreibenden auf die Anklagebank

Mit einer medizinisch festgestellten Blutalkoholkonzentration von 0,98 Promille ist man nicht automatisch fahruntüchtig. Es müssen die Gesamtumstände stimmen, damit eine Trunkenheitsfahrt angenommen werden kann. Erst bei 1,1 Promille wird unwiderlegbar eine Fahruntüchtigkeit etwa mit der Folge der Entziehung der Fahrerlaubnis vermutet. Das war dieser Tage in einer Verhandlung des Amtsgerichtes Pößneck zu lernen.

Da saß ein 67-jähriger Gewerbetreibender aus der Region auf der Anklagebank, dem fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen wurde. In den Mittagsstunden eines Herbsttages des vergangenen Jahres am Steuer eines Kleintransporters mit der genannten Blutalkoholkonzentration sitzend, rammte er in Pößneck-Nord ein abgestelltes Auto, dessen Reparatur knapp 3000 Euro kostete.

Einsicht bringt vor Gericht Punkte

Zum Zusammenstoß sei es beim Rangieren mit dem überlangen Transporter beziehungsweise beim Rückwärtsfahren unter schwierigen räumlichen Bedingungen gekommen. „Ich weiß, da hätte ein Einweiser stehen müssen“, sagte der 67-Jährige einsichtig. So konnte er das Gericht auch überzeugen, dass er das Fahrzeug nur versetzt habe, wobei ihm klar war, dass er auch das lieber gelassen hätte bei seinem gehörigen Kater nach einem längeren Wirtshausaufenthalt in der Nacht zuvor.

Die Polizei hatte der Unfallverursacher selbst gerufen und die Beamten protokollierten zunächst nur 0,5 Promille Atemalkohol bei dem 67-Jährigen. Bei diesem seien keinerlei Ausfallerscheinungen festzustellen gewesen, auch später bei der Blutprobenentnahme im Krankenhaus nicht. Ein Polizist versicherte als Zeuge vor Gericht: „Der Unfall hätte so auch einer nüchternen Person passieren können.“

Mann muss Führerschein abgeben

Staatsanwältin Cornelia Müller und Richter Dieter Marufke waren sich einig, dass die Rückwärts- zwar eine Alkoholfahrt war, aber nicht als Straftat gewertet werden könne. Ganz davon kam der Unternehmer trotzdem nicht. Wegen Führens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss wurde dem 67-Jährigen ein Bußgeld von 1000 Euro aufgebrummt.

Außerdem muss der Mann für einen Monat den Führerschein abgeben – eine vergleichsweise milde Strafe unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die berufliche Existenz des Mannes von seiner Mobilität abhänge.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 67-Jährige versicherte dem Gericht allerdings, dass er keinerlei Rechtsmittel einlegen und seinen Führerschein am Montag abgeben werde, um alles möglichst schnell hinter sich zu haben.