1500 Männer in Thüringer Gefängnissen – Zahlen und Fakten zum Justizvollzug

Der demografische Entwicklung im Freistaat zeigt: Die Thüringer werden immer weniger und immer älter. Von derzeit 2,1 Millionen Menschen in Thüringen wird die Zahl nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes in den nächsten 15 Jahren auf voraussichtlich 1,8 Millionen sinken. Zudem steht die Bevölkerung vor dem Problem der zunehmenden Überalterung – Mittelthüringen mit Erfurt, Weimar und Jena ist weitaus weniger davon betroffen als der Rest Thüringens. Folglich stellt sich angesichts der Bevölkerungsstruktur die Frage, ob auch Einrichtungen wie Justizvollzugsanstalten auf mögliche ältere Strafgefangene und altersbedingte Krankheiten eingestellt sind. Dazu ein paar Fakten aus dem Thüringischen Justizministerium:

Wo liegt das durchschnittliche Lebensalter der männlichen Straftäter in Thüringen?

Zum Stichtag 31. Januar 2020 beträgt das durchschnittliche Alter männlicher Straftäter inklusive Untersuchungshaft annähernd 35 Jahre.

Wie alt ist der älteste Thüringer Insasse?

80 Jahre.

Gibt es eine Tendenz bezüglich der Altersstruktur?

Aktuell sinkt das Durchschnittsalter im Thüringer Justizvollzug leicht, was durch die Zunahme des prozentualen Anteils der Altersgruppe zwischen 14 und 25 Jahren an der Gesamtinhaftiertenzahl bedingt wird.

Welche Vollzugsanstalten gibt es im Freistaat?

Es gibt in Thüringen fünf Haftanstalten: in Arnstadt eine Jugendstraf- und Jugendarrestanstalt sowie Justizvollzugsanstalten in Hohenleuben, Suhl-Goldlauter, Tonna und Untermaßfeld.

Wie viele Männer sitzen derzeit in Thüringer Justizvollzugsanstalten ein, wie viele Thüringer Frauen in Sachsen?

In Thüringen sitzen 1494 Männer in den Vollzugsanstalten, 15 Frauen in der Untersuchungshaft in Tonna. Außerdem sind 78 verurteilte Frauen aus Thüringen in Sachsen inhaftiert.

Ist man in Thüringen logistisch auf alternde Insassen vorbereitet?

Aufgrund des derzeit geringen Anteils von Gefangenen mit einem Lebensalter ab 65 Jahren wird im Thüringer Justizvollzug keine Einrichtung mit einer Behandlungsstation vorgehalten, die sich ausschließlich an den Bedürfnissen älterer Gefangener ausrichtet. Zwar wurden in den vergangenen Jahren einzelne Projekte, zum Beispiel Ergotherapie, Logopädie, Pflege, Kunst- und Gartentherapie aufgelegt. Diese konnten mangels ausreichender finanzieller und personeller Ressourcen jedoch nicht dauerhaft umgesetzt werden. Oftmals fühlen sich die betroffenen Inhaftierten auf altersgemischten Stationen ohnehin integrierter, zumal die jüngeren Gefangenen eine große Hilfsbereitschaft zeigen und ihre älteren Mitgefangenen in vielen Alltagsangelegenheiten unterstützen. Der Thüringer Justizvollzug hat sich daher dafür entschieden, die Gefangenen auch nach Eintritt der Grenze des Rentenalters solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu belassen. Dessen ungeachtet, werden die Gefangenen mit altersgerechten Angeboten unterstützt und gefördert. Gefangene, die geistig oder körperlich nicht mehr in der Lage sind, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen und Pflege bis maximal Pflegestufe 1 benötigen, bedürfen hingegen auch einer entsprechenden Unterbringung und Betreuung. Derzeit besteht im Medizinischen Dienst der Justizvollzugsanstalt Tonna die Möglichkeit der Unterbringung in zwei behindertengerecht ausgestatteten Hafträumen. Diese mussten jedoch bislang nicht genutzt werden, weil gehbehinderte Gefangene mit und ohne Rollstuhl durch die barrierefreie Bauweise in die Hafthäuser integriert werden konnten. Ungeachtet dieser Räumlichkeiten ist eine regelmäßige Nutzung nur über einen Ausbau der personellen Kapazitäten, insbesondere im Bereich des medizinischen Personals, sicherzustellen. Allerdings steht ein solch personeller und damit auch finanzieller Aufwand aufgrund der geringen Anzahl betroffener Gefangener nicht in einem Verhältnis.

Wie geht man mit den zunehmenden Alterskrankheiten wie Alzheimer und Demenz im Vollzug um?

Es sind bislang keine Fälle von diagnostizierter Demenz-/Alzheimer-Erkrankung bekannt. Kurz- und mittelfristig sollen diesbezüglich ergo- und physiotherapeutische Maßnahmen gestärkt werden.