Gera. Die Kriminalfälle der Woche: Heute mit Fällen aus Gera, Jena, Rudolstadt, dem Landkreis Greiz und dem Saale-Orla-Kreis.

Die Folgen der Corona-Pandemie bringen auch die Strafverfahren am Landgericht Gera ins Stocken. Das hat verschiedene Gründe: Teils befinden sich Angeklagte im Gefängnis in Quarantäne, teils fallen Richter oder Schöffen deswegen aus. Welche Folgen das hat? Wir haben am Landgericht Gera nachgehakt.