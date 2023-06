Kriminelles aus Ostthüringen: Strohballen in Brand gesteckt und Grünen-Politikerin beleidigt

Gera. Die Kriminalfälle der Woche zeigen, wie auch vermeintlich kleine Sünden zu großen Strafen führen.

In dieser Woche sind mehrere Urteile wegen schwerer Straftaten gefallen. Die Tatorte befanden sich in Bad Köstritz, Gera, Rudolstadt und in den Facebook-Kommentaren.

Mehrere Stunden musste die Feuerwehr im August 2021 einen Brand auf einem Feld bei Rudolstadt löschen. Ein Duo verantwortete sich beim Prozess am Amtsgericht Rudolstadt wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung. Insgesamt 170 Strohballen waren in Flammen aufgegangen. Der Schaden der betroffenen Agrargenossenschaft beläuft sich auf 8000 Euro.

Im Supermarkt gleich sechs Flaschen Whisky gestohlen

Das Schöffengericht am Amtsgericht Gera hat einen 51-Jährigen wegen eines räuberischen Diebstahls in Bad Köstritz verurteilt. Er hatte dort in einem Supermarkt gleich sechs Flaschen Whisky mitgehen lassen. Als ihn eine Mitarbeiterin ertappt hat, schubste er sie um. Kunden halfen, den Täter festzuhalten. „Ich schäme mich, wenn ich dieses Video sehe“, sagte der Angeklagte über den im Verhandlungssaal vorgespielten Überwachungsfilm. Das Gericht setzte die verhängte Haftstrafe nicht zur Bewährung aus und nannte dafür driftige Gründe.

Ein Streit in einem Hochhaus in Gera hatte ein gerichtliches Nachspiel. Ein 24-Jähriger war angeklagt, weil er seine Nachbarn beleidigt und bedroht haben soll. Er bestritt aber die Tat, aber hatte zunächst einen schweren Stand im Prozess. Beide Nachbarn sagten nämlich, dass sie sich zu einhundert Prozent sicher seien, dass er der Täter war. Doch der zweite Prozesstag brachte mehrere Überraschungen, auch für die Geschädigten. Der Angeklagte wies ein lupenreines Alibi vor.

16-Jährigen wegen 13 Euro überfallen

Das Schöffengericht am Amtsgericht Rudolstadt sprach einen 42-Jährigen der räuberischen Erpressung schuldig. Demnach verließ der Angeklagte am 8. September 2021 um 20.20 Uhr eine Spielothek in Rudolstadt und sah auf der anderen Straßenseite einen 16-Jährigen laufen. Er packte ihn an einer Bushaltestelle beim Kragen und sagte: „Gib mir dein Geld, ich brauche all dein Geld!“ Das Opfer schrie um Hilfe und bekam schließlich einen Faustschlag in den Magen.

Eine Frau aus dem Saale-Orla-Kreis hat die Grüne-Bundestagsabgeordnete Deborah Düring beleidigt. In einem Facebook-Post nannte die Thüringerin die Abgeordnete eine „geistige Tieffliegerin“. Das Amtsgericht Pößneck verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen, in Summe muss sie 450 Euro zahlen.

Anspruchsvolle Freundin bringt jungen Mann in Nöte

Seine Freundin hat ihn durch ihre Wünsche auf die schiefe Bahn gebracht: Die Staatsanwaltschaft warf einem 20-Jährigen am Amtsgericht Bad Lobenstein den Betrug in acht Fällen vor. Er hatte Waren verkauft, aber nicht geliefert. Letztlich ließ das Gericht Milde walten und gibt ihm eine Schonfrist von sechs Monaten, .