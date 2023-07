Kriminelles aus Ostthüringen: Terminpuzzle für 70 Kilogramm Drogen

Gera. Warum ein Großverfahren mit Angeklagten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Saale-Orla-Kreis in Gera mit einer Terminflut in kurzer Zeit begann.

Die Urlaubssaison beginnt an den Gerichten. Besonders bei komplexen Strafverfahren kann dies zu Herausforderungen bei der Terminfindung führen. Denn die Richterinnen und Richter haben sich an besondere Regeln zu halten.

Zunächst gilt der Grundsatz, dass die Gerichtsbesetzung im kompletten Strafverfahren gleich sein muss. Das bedeutet für Prozesse der großen Strafkammern an den Landgerichten, dass an den Verhandlungstagen nicht nur alle beteiligten Berufsrichter, sondern auch die beiden ehrenamtlichen Richter, Schöffen genannt, verfügbar sein müssen.

Verteidigung der Angeklagten muss sichergestellt sein

Die Verteidigung eines jeden Angeklagten muss ebenfalls sichergestellt sein. Heißt: Mindestens ein Anwalt pro Angeklagten muss den Prozesstag begleiten. Wobei hier bei Terminkollisionen auch ein anderer Pflichtverteidiger für einen Termin berufen werden kann. In einem solchen Sprungtermin verliest das Gericht meist nur kurz einige Dokumente.

Sprungtermine können nötig werden, weil der maximale Abstand zweier Verhandlungstage in der Strafprozessordnung in Paragraf 229 reglementiert ist. So dürfen im Strafprozess maximal drei Wochen Pause zwischen zwei Verhandlungstagen liegen. Eine Ausnahme gilt für die Urlaubszeit, dass auch für vier Wochen unterbrochen werden kann. Die Voraussetzung ist aber, dass vorher mindestens zehn Verhandlungstage stattgefunden haben.

Eine Woche mehr Pause erst nach zehn Verhandlungstagen möglich

Diese Regel soll bei einem großen Drogenverfahren am Landgericht Gera greifen, das im Juni begonnen hat. Verhandelt wird gegen zwei Männer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Saale-Orla-Kreis, die mit 70 Kilogramm Drogen gehandelt haben sollen. Weil sich die Kammerbesetzung geändert hatte, harmonierte die Urlaubsplanung nicht, so dass eine Unterbrechung von vier Wochen notwendig wird. Deshalb musste die Vorsitzende bei der Planung des Prozesses dicht gedrängt binnen eines Monats zehn Verhandlungstage ansetzen. Ein späterer Prozessbeginn kam wegen der Untersuchungshaft der Angeklagten und dem damit geltenden Beschleunigungsgebot nicht infrage.

Das Drogenverfahren gegen zwei Männer aus dem rechtsextremen Milieu ist bis zum Beginn der Urlaubszeit eng terminiert, um dann einmalig länger pausieren zu dürfen. Foto: Tino Zippel

Ausnahmen von diesen Fristen gibt es nur dann, wenn ein Angeklagter oder eine zur Urteilsfindung berufene Person wegen Krankheit oder eine zur Urteilsfindung berufene Person wegen gesetzlichen Mutterschutzes oder der Inanspruchnahme von Elternzeit ausfallen. Sofern schon mindestens zehn Verhandlungstage stattgefunden haben, können sich dann die Fristen um maximal zwei Monate verlängern. Die in der Corona-Pandemie geltenden Sonderregelungen sind hingegen ausgelaufen.

Sollte die maximale Unterbrechungsdauer überschritten sein, hat das einschneidende Konsequenzen. Der komplette Prozess muss dann neu beginnen. Sämtliche Zeugen müssen erneut beim Gericht erscheinen und nochmals aussagen.

