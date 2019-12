Landgericht bestätigt Urteil gegen Rentner aus Dingelstädt

Der Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen dauerte fast sechs Stunden und endete mit dem gleichen Ergebnis wie das Verfahren vor dem Amtsgericht Heiligenstadt: Ein Rentner aus Dingelstädt muss 2100 Euro Strafe wegen Beleidigung der Dingelstädter Feuerwehr zahlen.

Bereits vor dem Amtsgericht Heiligenstadt hatte der 74-Jährige bestritten, mit den Worten „Idiotengeld“ und „Arschlochgeld“, die er auf Überweisungsbelege geschrieben hatte, die Retter gemeint zu haben. Laut erstinstanzlichem Urteil hat der Mann das Ergebnis eines früheren Strafverfahrens immer noch nicht akzeptiert. Nach einer Attacke auf Hilfskräfte am Rand einer Unfallstelle an der Abfahrt nach Helmsdorf musste er im Vorjahr 500 Euro an den Dingelstädter Feuerwehrverein zahlen.

Missachtung auf zwei Überweisungsscheinen

Auf den beiden Überweisungsscheinen habe er seine Missachtung gegenüber den Geldempfängern zum Ausdruck gebracht, hieß es in dem damaligen Urteil. Zu dieser Auffassung kommt auch die Berufungskammer. Laut Vorsitzendem Richter Michael Krämer kommt es nicht darauf an, wie der Angeklagte es möglicherweise gemeint haben will, sondern es sei einzig und allein entscheidend, wie es beim Adressaten ankomme.

Hinzu kämen unterschwellige Vorwürfe gegen die Retter. Diesen Vorwürfen ist in der umfangreichen Beweisaufnahme nachgegangen worden. Doch es habe sich aus keiner der zahlreich verlesenen Akten ergeben, dass der spätere Angeklagte jemals als „Arschloch“ bezeichnet worden wäre und darauf Bezug nehmen könnte. So eine Äußerung habe es ihm gegenüber aus Richtung der Dingelstädter Feuerwehr nicht gegeben. Wie schon in der ersten gerichtlichen Instanz haben der Angeklagte und sein Verteidiger klarmachen wollen, dass der Absender sich selbst gemeint habe und nicht die Feuerwehr. Doch das sei aus den Worten auf den Überweisungen nicht ablesbar.