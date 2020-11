Der mutmaßliche 21-jährige Täter wurde am Montag in Untersuchungshaft genommen. (Symbolfoto)

Mann mit Messer in Hals gestochen und Kind verletzt – 21-Jähriger in U-haft

Grund sei unter anderem der Verdacht auf versuchten Totschlag in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend.

Am Sonntagabend sei es in einer Wohngemeinschaft in Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) zu einem Streit zwischen dem 21-Jährigen und seinem 46 Jahre alten Mitbewohner gekommen. In der Folge habe der jüngere Mann mit einem Messer aus der Küche den älteren mehrfach mit dem Messer am Hals schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mitbewohner soll sich laut Polizei mit einem Messer gewehrt und den 21-Jährigen leicht verletzt haben.

Mann mit Messer in Hals gestochen und Kind verprügelt – 21-Jähriger in U-haft

Daraufhin habe der stark betrunkene Mann die Wohnung verlassen und unvermittelt das Mädchen angegriffen, das zufällig mit seiner Familie vor der Haustür unterwegs war. Hier stehe der Verdacht der einfachen Körperverletzung im Raum.

Vor dem Haus nahmen Polizisten den 21-Jährigen fest. Er sei zunächst in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht, später aber entlassen und am Montag in ein Gefängnis nach Tonna gebracht worden. Der Mitbewohner sei ärztlich versorgt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend.