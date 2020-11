Mehrere Eilverfahren gegen Teil-Lockdown beim Thüringer Oberverwaltungsgericht

Dem Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar liegen Anträge auf drei Eilverfahren sowie eine Klage gegen den Teil-Lockdown vor.

Ein Hotel und zwei Fitnessstudios wehren sich juristisch mit Eilverfahren gegen den seit Montag geltenden Teil-Lockdown in Thüringen. Insgesamt lägen Anträge auf drei Eilverfahren sowie eine Klage vor, sagte eine Sprecherin des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Weimar am Mittwoch auf Anfrage. Wann mit Entscheidungen zu rechnen ist, sei noch unklar.