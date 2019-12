Der Angeklagte soll eine Rentnerin in Jena getötet haben und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Jena. Überraschung im Verfahren um den brutalen Tod einer Rentnerin in Jena-Winzerla. In den Fall bleiben bislang noch viele Fragen offen.

Neue Entwicklungen: Weitere Termine im Mordfall Jena-Winzerla angesetzt

Der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann aus Afghanistan am Landgericht Gera wird länger dauern. Vorsorglich bestimmte das Gericht fünf weitere Verhandlungstage im Januar, um den Mord an einer 87-jährigen Rentnerin in Jena zu klären. Das ergab sich nach neuen Entwicklungen am Verhandlungstag am Mittwoch.

Demnach ist der Angeklagte nun doch bereit, mit der forensischen Psychiaterin Helmburg Göpfert-Stöbe zu sprechen. Sie will sich bei zwei Terminen zwischen den Jahren in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben ein umfassendes Bild von der Psyche des jungen Mannes verschaffen. Er hatte Psychologinnen gegenüber berichtet, als Kind von Taliban entführt worden zu sein. Diese hätten seinen Vater und Bruder getötet. Die Psychologinnen kamen daraufhin vor Jahren zur Diagnose, dass eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt. Fragliches Gutachten eines Psychiaters Diese diagnostizierte auch ein Psychiater aus Jena in zwei Betreuungsgutachten in den Jahren 2015 und 2019. Im Zeugenstand räumte er nun ein, dass er diese Diagnose nur nach einem oberflächlichen Gespräch gestellt habe. „Die Gerichte bezahlen es mir nicht, wenn ich zwei Stunden mit ihm spreche“, sagte er. Er habe deshalb die Vorarbeit der Psychologinnen einfließen lassen. Ziel sei wohl gewesen, „Hilfesysteme zugänglich zu machen“. Im jetzigen Kontext – ein solches Gutachten könnte eine verminderte Schuldfähigkeit untermauern – will er das Ergebnis nicht stehen lassen. In dieser Gemenge­lage wäre es für die Sachverständige Göpfert-Stöbe schwierig geworden, die Frage der Schuldfähigkeit zu klären: Der Wandel des Angeklagten, sich nun doch explorieren zu lassen, bringt mehr Sicherheit in ihr Gutachten. Durch Verteidigung erhoffte Entlastung ergibt sich nicht Offen bleibt nach wie vor, wo und unter welchen Umständen die Rentnerin gestorben ist. Die Direktorin der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Jena, Gita Mall, sagte erneut aus. Sie sollte einschätzen, ob bei derart massiven Verletzungen, wie sie die Rentnerin erlitten hatte, auch Verletzungen beim Täter zu sehen sein müssten. Nichts deute auf eine aktive Gegenwehr der Frau hin, sagte die Expertin. Deshalb seien beim Täter allenfalls kurz nach der Tat Haut­rötungen zu sehen gewesen. Eine von der Verteidigung erhoffte Entlastung des Angeklagten ergibt sich so nicht. Eine Mitarbeiterin der Rechtsmedizin hatte nach der Festnahme nämlich keine frischen Verletzungen festgestellt, sondern allenfalls Rötungen durch die Handschellen. Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Uwe Tonndorf setzt das Verfahren am 8. Januar fort – zwei Tage vorm ersten Jahrestag des schrecklichen Verbrechens in Jena-Winzerla.