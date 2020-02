Neue Zeugen im Mordfall Jena-Winzerla aufgetaucht

Im Mordfall Jena-Winzerla haben sich zwei neue Zeugen gemeldet, die sehr interessante Beobachtungen im Umfeld der Tat gemacht haben. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Paar Gummihandschuhe, wie die Aussage der beiden am Landgericht Gera zeigt.

Eine Mitarbeiterin eines Imbisses in Jena-Winzerla hatte die Gerichts­berichte in der Zeitung gelesen. Darin erfuhr sie, dass es einen weiteren Tatverdächtigen im Mordfall gibt. Nur wenige Meter entfernt vom Imbiss befindet sich das Appartementhaus, in dessen Keller im Januar 2019 die Leiche der 87 Jahre alten Rentnerin in einem Koffer gefunden worden war. Die Zeugin erinnerte sich daran, was ihr Chef kurz nach Bekanntwerden des Tötungsverbrechens berichtet hatte. „Wir haben uns auf Arbeit noch einmal über die damalige Beobachtung unterhalten“, sagt die 50-Jährige, die noch in der Nacht nach der Schicht entschieden hat, die Polizei anzurufen. Und so teilte sie um 1.05 Uhr ihre Beobachtung mit.

Die Kriminalpolizei vernahm sie und ihren Chef daraufhin als Zeugen, die nun ihre Aussage im Prozess wiederholen. Der Imbiss­inhaber berichtet, dass am Tag nach dem Tötungsverbrechen der Angeklagte in seinen Laden gekommen sei und ihn gefragt habe, ob er ihm Gummihandschuhe geben könne. Darauf habe er ihm ein Paar schwarze Handschuhe gereicht. „Es fragen immer mal Leute, ob sie sich etwas leihen können“, sagt er und fand die Bitte nicht ungewöhnlich. „Ich dachte, dass er Sauber­machen wollte.“

Kunde hatte Koffer in den Imbiss mitgebracht

Der Mann habe einen großen, dunklen Koffer dabeigehabt. Der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf zeigt ihm Bilder in den Akten. Der Koffer könne es durchaus gewesen sein, antwortet der Zeuge. Genau wisse er es nicht. Mutmaßlich sei dieser nur leicht beladen gewesen. Schließlich habe ihn der Mann recht einfach bewegen können.

Warum er nicht gleich zur Polizei gegangen sei und die Beobachtung mitgeteilt habe, will der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf wissen. Der Imbissinhaber berichtet, dass er den Angeklagten als Kunden kannte und er von anderen gehört habe, dass er als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitze. „Der war doch verhaftet und fertig.“

Bislang war die Rechtsmedizin davon ausgegangen, dass die Rentnerin am Donnerstag, 10. Januar, getötet wurde. Kann es sein, dass der Angeklagte die Handschuhe schon Donnerstag holte? „Nein, donnerstags ist Dönertag“, sagt die Angestellte. Sie habe die Übergabe der Handschuhe damals nicht beobachtet, weil sie gerade im Großmarkt einkaufen war. „Und Einkaufen fahre ich immer am Freitag.“

Das Gericht hat den Angeklagten nicht danach befragt, ob er im Imbiss war und sich Handschuhe geliehen hat. Zwischendurch war jener dem Zeugen nur ins Wort gefallen: „Warum behauptest du das?“

Das Landgericht Gera hat beschlossen, dass die Rechtsmedizin Jena auch auf frühere Röntgenbilder des Flüchtlings zurückgreifen darf, um diese für die Altersbestimmung zu verwerten. Nach bisherigem Stand des Gutachtens könnte der Angeklagte zum möglichen Tatzeitpunkt noch Heranwachsender gewesen sein, so dass eine Verweisung des Prozesses in eine Jugendkammer in Betracht kommt.

