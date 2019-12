Am 27. Februar dieses Jahres wird Mark S. in Erfurt bei einer Razzia von bayerischen Zollfahndern festgenommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Operation Aderlass: Anklage gegen Doping-Arzt aus Erfurt

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping in München hat ihre Ermittlungen zur „Operation Aderlass“ abgeschlossen. Die 145 Seiten umfassende Anklageschrift wirft dem Erfurter Sportmediziner Mark S. und vier seiner mutmaßlichen Helfer gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden beziehungsweise Beihilfe hierzu vor. Gegen den Sportarzt wird zudem Anklage wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft München I mit. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und den Prozesstermin wurde aber noch nicht entschieden.

Die Anklageschrift stützt sich demnach auf mehr als 30 Zeugen, darunter betroffene Sportler sowie mehrere Gutachten. Zudem sollen zahlreiche Urkunden und Dokumente als Beweise vorliegen. Die Ermittlungen, die sich gegen insgesamt 50 Personen, darunter Sportler, Ärzte, Betreuer sowie deren Helfer richten, sollen ergeben haben, dass 23 Sportler aus acht europäischen Ländern Blutdoping zur Leistungssteigerung nutzten.

Für deutsche Sportler ist das aber erst seit Inkrafttreten des Antidopinggesetzes am 18. Dezember 2015 strafbar. Ermittlungen die sich gegen österreichische Sportler bei Wettkämpfen in Österreich richten, hat die Staatsanwaltschaft in Innsbruck übernommen.

Auf die Spur des mutmaßliche Dopingnetzwerkes ist die Münchner Staatsanwaltschaft durch einen ARD-Fernsehbericht mit Aussagen des österreichischen Skilangläufers Johannes Dürr im Januar dieses Jahres gekommen. In München wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft in Meiningen hatte dagegen keinen Anlass für ein Verfahren gesehen obwohl in dem Fernsehbeitrag auch Oberhof genannt und das Ortsschild von Luisenthal eingeblendet wurden.

Mit einer abgestimmten Razzia schlugen die Ermittler am 27. Februar dieses Jahres im Erfurter Norden und bei der nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld zu. In Erfurt wird mit Mark S. der Hauptverdächtige festgenommen. In Innsbruck sind es zwei seiner mutmaßliche Helfer. Zwei weitere Festnahmen erfolgen noch während der Ermittlungen. Aktuell befinden sich zwei der Verdächtigen noch in Untersuchungshaft.

Mark S. soll laut Anklage spätestens seit Ende 2011 „regelmäßig und in einer unbekannten Vielzahl von Fällen“ weltweit Blutdoping betrieben haben. Insbesondere im Bereich des Rad- und des Wintersports soll er überwiegend in Europa, vor allem aber in Deutschland und Österreich aktiv gewesen sein.