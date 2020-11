Prozess gegen Gruppe „Saat des Bösen“ – Mildere Strafen nach jahrelanger Verfahrensverzögerung

Sie hatten sich auf eine Abreibung verabredet, die dem neuen Liebhaber der Ex-Freundin eines Inhaftierten verpasst werden sollte. Vom Gefängnis aus organisierte einer der Angeklagten 2012, dass seine Kumpel den Mann in seiner Wohnung in Weimar überfallen, beide Ohren abschneiden und mitnehmen und sich danach noch an dessen Wertsachen vergreifen.

Die drei Angeklagten räumten am Donnerstag im Revisionsverfahren vorm Landgericht Erfurt die Verabredung ein, bestreiten aber, es ernst gemeint zu haben. Das sieht die 6. Strafkammer in ihrem Urteil anders. Die Angeklagten sollen zur Gang „Saat des Bösen“ gehört haben.„Vieles in diesem Zusammenschluss soll verabredet worden sein, wenn andere nicht reagiert haben, Schulden nicht bezahlten“, sagt Richtern Sabine Rathemacher in ihrer Urteilsbegründung. „Man ist in die Wohnungen eingeritten und hat sie klar gemacht.“ Das sei fast das tägliche Geschäft gewesen.

Ermittler verhinderten Straftat

Doch es kam nicht zur Bluttat. Denn seit Sommer 2012 wurden Telefone mutmaßlicher Gang-Mitglieder belauscht. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermittelten wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dieser Vorwurf ließ sich nicht beweisen, aber die Aktion mit der Abreibung flog auf und als mehrere Männer im Oktober 2012 an der Haustür des Liebhabers klingelten, erwarteten sie Polizeispezialkräfte.

Wegen des Zugriffs konnte das Gericht die drei Angeklagten nicht wegen des „Versuchs“ sondern nur wegen der strafrechtlich milderen „Verabredung“ zum besonders schweren Raub in Tateinheit mit Verabredung zur schweren Körperverletzung verurteilen. Der besonders schwere Raub steht für die Absicht, die abgeschnittenen Ohren mitnehmen zu wollen, damit diese dem Mann nicht wieder angenäht werden konnten.

Verfahrensverzögerung wirkt sich strafmildernd aus

Deutlich strafmildernd wirkt sich zudem aus, dass die Revisionsurteile erst acht Jahre nach der Tat gesprochen wurden. Vier Jahre davon gelten als „rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung“, beispielsweise weil die Besetzung der 6. Strafkammer immer wieder wechselte und deshalb nicht verhandelt werden konnte. Denn die neuen Richter mussten sich jedes Mal erst in die mehr als 1000 Seiten Prozessakten einarbeiten.

So kommt es, dass einer der Angeklagten trotz Verurteilung zu einer Gesamtstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten Haft in Freiheit bleiben wird. Ihm werden 14 Monate wegen der Verfahrensverzögerungen erlassen. Rechnet man seine Untersuchungshaft an, kann seine Reststrafe auf Bewährung ausgesetzt werden.

Sein Verteidiger bestätigte einen entsprechenden Antrag. Die Chancen dafür stehen gut, der Mann absolviert gerade eine Ausbildung als Lokführer für Güterzüge.

Ein zweiter Angeklagter wurde zu einer Gesamtstrafe von fünf Jahren und 10 Monaten verurteilt. Auch ihm werden 14 Monate dieser Strafe erlassen. Er wird vorerst weiter zur Entzugstherapie im Maßregelvollzug untergebracht.

Der dritte Angeklagte war 2014 ursprünglich frei gesprochen worden, weil er zwar an den Verabredungen zur Abreibung mit beteiligt gewesen sein soll, am mutmaßlichen Tattag aber nicht mit nach Weimar gekommen war.

Gegen den Freispruch hatte damals die Staatsanwaltschaft Gera Revision eingelegt. Wegen der Verabredungen wurde er nun zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Ihm erlässt das Gericht vier Monate dieser Strafe.

Revisionsprozess gingen Absprachen voraus

Dem Verfahren war im Mai eine Absprache aller Verfahrensbeteiligter vorausgegangen, in der über die Durchführung der Verhandlung beraten wurde, es hat aber auch Absprachen zur Höhe des Strafmaßes gegeben. Derartige Absprachen sind zulässig, wenn sie öffentlich gemacht werden.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Weil sich die Höhe der Strafen aber im Rahmen der Absprache bewegt, ist nicht davon auszugehen, dass erneut Revision eingelegt wird.

