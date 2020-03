Prozess nach Vergewaltigung in Pößneck

Ein 21-Jähriger, der zuletzt in Pößneck gelebt hat, steht ab 16. März wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Gera. Angesetzt sind drei Verhandlungstage. Es sollen zwölf Zeugen gehört werden.

Zu den Straftaten sei es am 20. September 2019, dem Weltkinder- und neuen gesetzlichen Feiertag in Thüringen, gekommen. An dem Freitag gegen 15.30 Uhr hätten sich der Angeklagte mit einer damals 16-Jährigen und einer damals 13-Jährigen am Busbahnhof in Pößneck getroffen.

Zu dritt habe man beschlossen, den Tag in der Wohnung des 21-Jährigen zu feiern. Der junge Mann habe Wodka-Energy-Drinks gereicht, die die Mädchen auch tranken. Danach sollten die Mädchen tanzen und sich küssen.

Angeklagter zwang Mädchen zu ungeschütztem Geschlechtsverkehr

Schließlich habe der junge Mann Sex mit beiden Mädchen gewollt. Das hätten diese jedoch erkennbar abgelehnt. So habe die 16-Jährige den Angeklagten mehrfach weggestoßen. Dem jungen Mann sei es trotzdem gelungen, ungeschützten Analverkehr mit der 16-Jährigen zu haben, wie es in einer Mitteilung des Landgerichtes wörtlich heißt.

Das Mädchen habe ihn danach geohrfeigt und fluchtartig die Wohnung verlassen. Anschließend habe der Angeklagte auch mit der 13-Jährigen gegen deren Willen ungeschützten Sex gehabt.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen, der seit Mitte 2016 in Deutschland lebt. Er befindet sich in einer thüringischen Jugendstrafanstalt in Untersuchungshaft.

Bei den Mädchen handele es sich laut Landgericht um „Heimkinder“. Sie würden nicht als Nebenklägerinnen auftreten.