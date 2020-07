Gera. Am Landgericht Gera hat am Mittwoch der Prozess nach einer Messerstecherei im Februar in Gera begonnen. Angeklagt sind drei junge Flüchtlinge.

Prozess wegen versuchtem Totschlag gestartet: Brutale Attacke in Gera

Der Prozess wegen versuchten Totschlags am Landgericht Gera hat mit Hindernissen begonnen. Verhandelt wird über eine Attacke auf zwei Männer in der Leipziger Straße. Einer der angeklagten Flüchtlinge ist erst 15 Jahre alt und gilt als Intensivtäter.

Öffentlichkeit bleibt zugelassen

Zum Prozessauftakt musste das Gericht einen Dolmetscher für die afghanische Sprache nachordern. Zudem hatte die zweite Strafkammer unter Vorsitz von Berndt Neidhardt über den Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten. Normalerweise finden Prozesse gegen Minderjährige stets ohne Publikum statt. Da die anderen Angeklagten 19 und 21 Jahre alt sind, ergibt sich eine Konstellation, die prinzipiell Öffentlichkeit zulässt. Das sieht auch die Strafkammer so, will aber die Öffentlichkeit während der Erstattung des psychiatrischen Gutachtens über den Hauptangeklagten ausschließen.

Die Staatsanwaltschaft legt den drei Angeklagten zur Last, dass sie am 9. Februar gegen Mitternacht zwei Männer in Gera zum Teil lebensgefährlich verletzt haben. Die Geschädigten liefen am Rande des Geraer Stadtzentrums in der Leipziger Straße. Einer der Angeklagten rempelte einen der Männer an, worauf ein Streit entbrannte. Die beiden weiteren Angeklagten kamen hinzu, wobei einer versuchte, den Streit zu schlichten. Dennoch habe sich ein Handgemenge entwickelt, in dessen Zuge alle drei Angeklagten wechselseitig auf zwei Opfer eingeschlagen und eingetreten haben sollen, so der Anklagesatz.

Schwere Schnittverletzungen mit Cuttermesser

Der jüngste Angeklagte soll ein Cuttermesser gezückt haben, dessen Klinge drei Zentimeter herausgefahren war. Er soll mehrfach mit dem Messer gefuchtelt haben, so dass er den einen Mann im Bereich der rechten Schläfe und des Ohres und den anderen im Gesicht verletzte. Weitere Bewegungen zerschnitten die Jacken der Männer. Einer der Geschädigten stieß den Täter, so dass das Messer zu Boden fiel.

Ein Anwohner ging mit einem Baseballschläger dazwischen und gewährte den Geschädigten Zuflucht im Hauseingang seines Wohnhauses, bis die hinzugerufene Polizei eintraf. Beide Opfer mussten wegen ihrer schweren Schnittverletzungen operiert werden. Bleibende ästhetische und funktionelle Schäden sind in beiden Fällen nicht auszuschließen.

Nur ein Angeklagter will sich äußern

Die Anklage wegen versuchten Totschlages richtet sich gegen jüngsten Angeklagten. Die anderen beiden sind wegen Körperverletzungsdelikten angeklagt. Nur der älteste Angeklagte möchte sich äußern. Für den Prozess hat die Strafkammer zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.