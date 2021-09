Sechsjährige in Großsaara angeschossen: Prozesstag gegen Jäger abgesagt

Gera. Ursprünglich sollte heute der Prozess gegen einen Hobbyjäger aus dem Raum Gera weitergehen. Doch daraus wird nichts.

Der zweite Verhandlungstag gegen einen Hobbyjäger aus dem Landkreis Greiz am Amtsgericht Gera muss ausfallen. Das hat der Strafrichter Bernd Pisczan am Dienstag entschieden. Damit fällt auch ein am Nachmittag angesetzter Ortstermin in Großsaara (Landkreis Greiz) aus.

Hintergrund ist, dass der Angeklagte über Erkältungssymptome klagt. Das Pandemiekonzept des Justizzentrums sieht aber vor, dass Personen mit Symptomen einer Corona-Infektion das Gebäude nicht betreten dürfen. Einen Schnelltest sah der Richter als nicht sicher genug an, keine anderen Verfahrensbeteiligten im Saal zu gefährden. Der Anwalt sagte zudem, dass es dem Angeklagten bei Schnupfen nur schwerlich möglich sei, während der kompletten Verhandlung eine Maske zu tragen. Als der Angeklagte doch den Saal betrat, schickte ihn der Richter sofort wieder raus.

Wegen Unfall bei Erntejagd angeklagt

Ursprünglich wollte der Richter die Beweiserhebung in dem Fall von fahrlässiger Körperverletzung fortsetzen. Bei einer Erntejagd war es im Juli 2018 zu einem Unfall gekommen. Ein Projektil hat den Ellenbogen einer Sechsjährigen gestreift und ihr Becken durchschlagen. Das Kind hielt sich in einem Garten auf, der an ein Feld in Großsaara grenzt. Noch heute kämpft die Grundschülerin mit den Folgen der schweren Verletzung.

Als Angeklagter sitzt ein 34-Jähriger im Gerichtssaal. Der nicht vorbestrafte Gärtner wollte zum Auftakt nichts zur Sache sagen. Fest steht, dass der Hobbyjäger an der Erntejagd am 14. Juli 2018 beteiligt war. Zwar hatte ein anderer Jäger eine Waffe des gleichen Herstellers verwendet, aber nicht dasselbe Modell. Während ein Mähdrescher den Raps vom Feld holte, lauerten an den Ecken des Feldes die Jäger, um aufgeschreckte Wildtiere abzuschießen. Doch ein Projektil nimmt den Weg in einen Garten der angrenzenden Anlage, durchschlägt eine aufgehängte Decke, trifft das Mädchen und schlägt an eine Metallkiste.

Weitere Verhandlungstermine sind notwendig

Am ersten Verhandlungstag entschied der Richter, dass ein Vor-Ort-Termin nötig ist. Weil er den Verhandlungstag am Dienstag komplett absetzte, soll das Treffen in Großsaara später nachgeholt werden. Auch weitere Termine will er ansetzen. Die Fortsetzung ist für den 5. Oktober geplant.

