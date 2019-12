Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen startet mit Verkauf von Silvesterfeuerwerk – Hohe Geldstrafen bei Verstößen

Gezündet werden dürfen die Raketen und Böller allerdings nur an Silvester und am Neujahrstag. Außerdem ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in direkter Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- sowie Altersheimen und besonders brandgefährdeten Gebäuden verboten.

In einigen Städten gibt es dazu entsprechende Sperrzonen rund um historische Gebäude wie Schloss Friedenstein in Gotha. In folgenden Städten ist das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk untersagt:

Bad Blankenburg

Bad Langensalza

Rudolstadt

Saalfeld

Schleusingen

Dingsleben

Wasungen

Weimar

Bis zu 10.000 Euro Bußgeld bei Verstößen

Richtig teuer wird es für all diejenigen, welche sicht an die Regeln vom Sprengstoffgesetz halten. Personen, die ein Feuerwerk ohne Genehmigung an anderen Tagen als am 31. Dezember und am 1. Januar abbrennen, riskieren die Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 10.000 Euro.

Noch teuerer wird es für alle, die in Deutschland nicht zertifizierte Silvesterknaller zünden oder selbst herstellen. Diejenigen müssen mit einer Strafsumme in Höhe von bis zu 50.000 Euro oder gar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren rechnen.

Wer andere Menschen durch das Abbrennen von Feuerwerk verletzt riskiert eine in der Höhe individuelle Geldstrafe beziehungsweise eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Für Menschen, die es nicht abwarten können, haben wir hier Auszüge aus der „Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) § 23“:

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten .

. Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen in der Zeit vom 2. Januar bis 30. Dezember nur durch Inhaber einer Erlaubnis nach § 7 oder § 27, eines Befähigungsscheines nach § 20 des Gesetzes oder einer Ausnahmebewilligung nach § 24 Absatz 1 verwendet (abgebrannt) werden. Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen sie auch von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.