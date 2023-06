Turonen-Prozess wird nächsten Mittwoch fortgesetzt

Weil mehrere der Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen, ist das Gericht nach Erkrankung eines Angeklagten an einer zügigen Fortführung des Turonen-Prozesses interessiert.

Erfurt. Turonen-Prozess wird kommenden Mittwoch fortgesetzt. Das Landgericht Erfurt hat nach Erkrankung des Hauptangeklagten einen zusätzlichen Termin eingeschoben.

Der Prozess gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Drogendealerband am Landgericht Erfurt wird nach krankheitsbedingten Pause bereits Mittwoch kommender Woche fortgesetzt. Die 8. Strafkammer am Landgericht Erfurt hat dafür den Nachmittag des 5. Juli als zusätzlichen Termin angesetzt. Verhandelt wird im Schwurgerichtssaal des derzeitigen Gericht-Ausweichgebäudes in der Erfurter Innenstadt. Der Verhandlungssaal ist für acht Angeklagte mit ihren Verteidigern sowie Zuschauer extrem beengt.

Am 20. Juni musste der Verhandlungstag abgesetzt und der Mammut-Prozess wegen Erkrankung des Hauptangeklagten unterbrochen werden. Ein Attest bescheinigte Thomas W. Verhandlungsunfähigkeit. Auch ein zweiter Prozesstag ist ausfallen. Damit hat die Kammer bereits länger als vier Wochen nicht mehr verhandelt. Der 23. Mai war der bisher letzte Verhandlungstag.

Bei Krankheit ist eine Unterbrechung laut Strafprozessordnung bis maximal zwei Monate möglich. Mit dem Prozesstermin kommende Woche wird diese Frist nun deutlich verkürzt. Die Anklage lautet unter anderem auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, bandenmäßigen Drogenhandel aber auch auf Geldwäsche und sexuelle Nötigung.