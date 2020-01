Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Übergriff in Jena: Mit Küchenmesser sexuelle Handlungen erzwungen

Am Landgericht Gera hat am Donnerstag ein Prozess wegen sexueller Nötigung in einem besonders schweren Fall begonnen, die sich im Jenaer Nordviertel ereignet haben soll. Der 40 Jahre alte Angeklagte soll eine Frau beim Blumengießen in einem Haus überrascht haben, weist aber jede Tatbeteiligung von sich.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 10. August 2019 eine 42-Jährige sexuell genötigt zu haben. Sie kümmerte sich bei Bekannten, die im Urlaub waren, ums Blumengießen und Füttern der Meerschweinchen. Dabei ließ sie die Tür des Einfamilienhauses auf einem ehemaligen Kasernengelände einen Spalt weit offen stehen. Der Angeklagte habe dies um 11.05 Uhr genutzt, um ins Haus einzutreten. Er habe die Frau zu sexuellen Handlungen aufgefordert mit der Begründung, dass er krank sei und dies nun brauche. Die Frau weigerte sich. Laut Anklagesatz zückte er ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen, mit Papier umwickelten Klinge und zwang die Frau zu sexuellen Handlungen. 20 Minuten habe der Übergriff gedauert. Der Angeklagte weist jede Schuld von sich. Er sei spazieren gegangen und von der Frau angesprochen worden. „Sie sagte, sie habe Probleme mit ihrem Ehemann und sei an Krebs erkrankt“, berichtet der Angeklagte. Er sei weitergegangen und nie in dem Haus gewesen. Wie seine Spuren dorthin kamen? „Das war eine Falle, die mir gestellt wurde.“ Die Polizei hatte den Mann noch am Tattag aufgegriffen. Den Ermittlern berichtete er, die Frau habe ihn ins Haus gezogen, um dort sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Schon vorab habe er den Eindruck gehabt, dass Frauen ihm gezielt ihre Brüste oder ihren Hintern präsentierten. Der Mann befindet sich derzeit in der forensischen Psychiatrie in Stadtroda. Er war bereits zum Tatzeitpunkt in psychiatrischer Behandlung, hatte aber seine Medikamente selbst abgesetzt. Eine forensische Psychiaterin verfolgt den Prozess und begutachtet, ob der Mann zur Tatzeit schuldfähig war. Falls nicht, kann ihn die dritte Strafkammer unter Vorsitz von Christina Lichius dauerhaft in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus einweisen, falls sie die Gefahr weiterer erheblicher Straftaten sieht. Das Landgericht Gera hat sechs weitere Verhandlungstage für den Prozess angesetzt.