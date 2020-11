Urteil im Revisionsverfahren gegen Gruppe „Saat des Bösen“ erwartet

Im Revisionsverfahren am Landgericht Erfurt gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Gang „Saat des Bösen“ hat die Staatsanwaltschaft Gera hohe Haftstrafen gefordert. Dem heutigen Verhandlungstag war in der vergangenen Woche ein Rechtsgespräch zwischen den Prozessbeteiligten vorangegangen. Zudem erfolgte im Mai dieses Jahres regulär eine Verständigung zur Verfahrensführung aber auch über ein mögliches Strafmaß.

Zwei der drei Angeklagten waren im Dezember 2014 vom Landgericht Erfurt zu Haftstrafen verurteilt worden. Der dritte Angeklagte erhielt damals einen Freispruch. Der Bundesgerichtshof hatte die Urteile und den Freispruch aufgehoben.

Staatsanwältin sieht Verabredung zum Verbrechen als gegeben an

Danny J. soll laut Staatsanwaltschaft nun zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt werden. Davon müsste ein Jahr abgezogen werden, weil es bei mehreren Verfahren ihn betreffend zu rechtsstaatswidrigen Verzögerungen gekommen ist, so die Staatsanwältin.

Sie sieht den Vorwurf der Verabredung zum Verbrechen und zur schweren Körperverletzung als gegeben an. Die Polizei hatte im Oktober 2012 verhindert, dass die Tat ausgeführt werden konnte.

Sollten dem Opfer die Ohren abgeschnitten werden?

Sein Verteidiger bestreitet die Ernsthaftigkeit des damals geplanten Überfalls, vor allem die Absicht, dem Opfer die Ohren abschneiden zu wollen. Aus Sicht der Verteidigung sollte eine Gesamthaftstrafe von sieben Jahren verhängt werden, von der 18 Monate wegen der langen Verfahrensdauer allein beim Landgericht abzuziehen seien.

Sein Mandant lebe seit drei Jahren auf freiem Fuß und befinde sich derzeit in der Ausbildung zum Lokführer für Güterzüge. Danny J. erklärte in seinem Schlusswort, wenn die Tat ernsthaft geplant gewesen wäre, hätte er beispielsweise ein Messer oder eine Schere bei sich gehabt und nicht an der Tür geklingelt.

Ermittler hörten Telefone ab

Der zweite Angeklagte, Enrico V., soll damals als Rache dafür, dass sich seine Ex-Freundin einem neuen Lebensgefährten zugewandt hatte, vom Gefängnis aus einen Überfall auf den Mann veranlasst haben. Dabei sollten ihm die Ohren abgeschnitten und mitgenommen werden. Zudem sollten Wertsachen wie beispielsweise ein Fahrrad mitgenommen werden.

Die Polizei war den Angeklagten damals auf die Spur gekommen, weil Ermittlungen gegen die Gang „Saat des Bösen“ wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung geführt wurden. Beim Abhören von Telefonen, erfuhren die Ermittler von der Verabredung zu dem Überfall in Weimar.

Für Enrico V., der derzeit im Maßregelvollzug in Hildburghausen therapiert wird, fordert die Staatsanwaltschaft eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten. Zwischen zwei und vier Monate sollten wegen der langen Verfahrensdauer erlassen werden.

Sein Verteidiger spricht sich dagegen für eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren aus, die aber um ein Jahr reduziert werden müsse, weil das Verfahren inzwischen länger als acht Jahre andauere. Zudem sollte sein Mandant weiter im Maßregelvollzug therapiert werden.

Urteil am Nachmittag erwartet

Bei beiden Angeklagten muss die 6. Strafkammer am Landgericht Erfurt mehrere Verurteilungen aus den vergangenen Jahren mit berücksichtigen und daher Gesamtfreiheitsstrafen bilden.

Den dritten Angeklagte erwartet einer Bewährungsstrafe zwischen einem Jahr und sechs Monaten und zwei Jahren. Er war an der Verabredung zur Tat mit beteiligt, nicht aber an der Ausführung.

Das Gericht hat für Donnerstagnachmittag ein Urteil angekündigt.