Verdacht auf Vergewaltigung: Polizisten wurden intern gewarnt

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt bei der Thüringer Polizei. Denn die beiden Beamten, gegen die seit Oktober unter anderem wegen des Verdachts einer Vergewaltigung ermittelt wird, sollen aus der Polizei heraus gewarnt worden sein. Das bestätigt ein Behördensprecher dieser Zeitung.

Es gebe einen konkreten Verdacht, so die Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Weitere Details wollte ein Sprecher nicht nennen. Er bestätigt aber, dass es im Umfeld der Ermittlungen zur mutmaßlichen Vergewaltigung durch zwei Polizisten noch ein weiteres Strafverfahren gebe, diesmal gegen unbekannt.

Nachdem Anfang Oktober zahlreiche Ermittlungsdetails gegen die in der Landespolizeiinspektion Gotha eingesetzten Beamten bekannt wurden, gehen die Mühlhäuser Ankläger auch dem Verdachts des Verrats von Dienstgeheimnissen nach.

Polizisten sollen Tat bei Durchsuchung einer Wohnung in Arnstadt begangen haben

Anfang Oktober informierte die Staatsanwaltschaft Erfurt darüber, dass zwei Thüringer Polizisten in Untersuchungshaft genommen wurden, weil der Verdacht des gemeinschaftlichen sexuellen Missbrauchs sowie der gemeinschaftlichen Vergewaltigung im besonders schweren Fall bestehe.

Die Beamten aus der Einsatzunterstützung in Gotha sollen die Tat am 28. September während einer Durchsuchung einer Wohnung in Arnstadt begangen haben. Die Frau zeigte sie einen Tag später bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt an.

Offenbar waren die Aussage der Betroffenen sowie Indizien und ein DNA-Abgleich so belastend für die beiden Beamten, dass Haftbefehle erlassen wurden. Offiziell gab die Staatsanwaltschaft nur den Tatvorwurf und die Untersuchungshaft bekannt. Bei einer Verurteilung drohen den Beamten zwischen drei und 15 Jahren Haft.

Polizisten sitzen in Untersuchungshaft

Auch aktuell äußert sich die Staatsanwaltschaft Erfurt nur zurückhaltend zu ihren Ermittlungen. Ein Sprecher bestätigt lediglich die Fortdauer des Verfahrens und der Untersuchungshaft gegen die beiden Polizisten. Eine Ausweitung der Ermittlungen auf weitere Verdächtige gebe es nicht, wird betont.

Unter anderem Innenminister Georg Maier (SPD) hatte sich nach der anfänglichen Berichterstattung über die mutmaßliche Vergewaltigung kritisch darüber geäußert, dass aus dem Verfahren mögliche Details an die Öffentlichkeit gelangt seien und Konsequenzen angedroht.

Ob es zu dienstrechtlichen Ermittlungen kommen wird, dazu wollte sich die Landespolizeidirektion Erfurt nicht äußern. Ein Sprecher verweist auf die laufenden Strafverfahren, deren Ausgang abgewartet werden soll.

