Zehn Monate Haft für Supermarkt-Diebstahl in Niederorschel

Für einen rabiaten Diebstahl in einem Supermarkt in Niederorschel muss ein 32-Jähriger nun für zehn Monate in Haft. Das Amtsgericht Mühlhausen hat den vorbestraften Mann wegen räuberischen Diebstahls verurteilt.

Der Jenaer hatte vor etwas über einem Jahr eine elektrische Zahnbürste und zwei Cremedosen im Wert von 47 Euro unter seinem Pullover versteckt. Sein Kumpel nahm einen Funkwecker, elektrische Zahnbürsten und Drogerieartikel im Wert von rund 100 Euro mit, die er sich in die Hose und in eine Rucksack steckte.

Zunächst hatten sich beide Männer in der Gemüse- und Obstabteilung im Eingangsbereich aufgehalten. Sie wollten schauen, wie man am besten aus dem Markt hinauskommen kann. Das klappte nicht - sie gingen in Richtung Kassenzone, bezahlten dort aber nicht. Dabei wurden beide vom Marktleiter und dessen Stellvertreter beobachtet. Als beide Männer sich den Dieben in den Weg stellten und sie zum Mitkommen aufforderten, wurden sie vom nun Angeklagten umgerannt und kamen mit ihm zu Fall. Vor der Tür des Supermarktes lagen somit gleich vier Personen am Boden. Während des Gerangels versuchten beide ertappten Diebe, sich durch Schläge dem Zugriff der Geschädigten zu entziehen. Während der Kumpel des Angeklagten fliehen konnte, konnte der 32-Jährige allerdings festgehalten werden.

Er habe die Beute gegen Drogen tauschen wollen, sagte der geständige Mann. Der mehrfach Vorbestrafte sitzt bereits seit Juni wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, weil er keinen festen Wohnsitz hat. Das blieb auch nach dem Urteil so. Der 16-fach Vorbestrafte hat bisher vor allem die Gerichte in Jena und Gera arbeiten lassen und schon mehrere Jahre wegen Drogendelikten im Gefängnis gesessen.