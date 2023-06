Richtfest für die neue Übungshalle an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz: Der 13,6 Millionen Euro teure Neubau soll zu Beginn des kommenden Jahres übergeben werden.

Richtfestparty an der Landesfeuerwehrschule Bad Köstritz

Bad Köstritz. Richtfestparty an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz: Die Ausbildungshalle ist im Rohbau fertig. Bis Ende des Jahrzehnts werden rund 93 Millionen Euro investiert.

Der Rohbau der Ausbildungs- und Fahrzeughalle an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz (Kreis Greiz) steht gigantisch in der Landschaft. Derzeit ist es noch ein Quader aus Betonträgern mit jeweils 30 Metern Kantenlänge. Im Unterschoss soll die Feuerwehrschule ab Anfang kommenden Jahres einen Teil ihrer hochwertigen Feuerwehrfahrzeuge abstellen können.

Darüber entstehen wetterfeste Ausbildungslandschaften, mit Chemie- und Praxislaboren, einer Wohnung, Segmenten eines Pflegeheims aber auch Räumen eines Supermarkts und Teilen einer Photovoltaik-Anlage. Die Außenhülle der Halle werde eine der Realität nachempfundene Übungsfassade, damit Feuerwehrleute während ihrer Lehrgänge möglichst viele Szenarien trainieren können. „Hier entstehen die Rettungswelten in unserem Rettungswürfel“, betonte Innenminister Georg Maier (SPD) beim Richtfest am Mittwoch.

Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz kostet mindestens 93 Millionen Euro

Vor allem aber ermögliche die Halle ab nächstem Jahr eine wetterunabhängige Ausbildung, ergänzt der Leiter der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Jörg Henze. Bisher erfolgte die Aus- und Weiterbildung bei Wind, Wetter und Schnee auch im Freien.

Bauministerin Susanna Karawanskij (Linke) verwies auf die schwierigen Baubedingungen an der Hanglage in Bad Köstritz. Insgesamt würden nach ihren Angaben bis zum Ende des Jahrzehnts rund 93 Millionen Euro in die Landesfeuerwehrschule investiert. Allein 13,6 Millionen Euro wird das Errichten der Ausbildungshalle kosten, deren Baubeginn vor knapp zwei Jahren erfolgt.

