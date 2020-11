Der Awo-Kindergarten in Roßleben wird bis zum Ende der Woche geschlossen bleiben. Es gebe weitere Verdachtsfälle, hatte das Landratsamt am Montag berichtet.Corona-Blog: Verfassungsschutz nimmt Querdenker ins Visier – Hotelbetreiber scheitert vorerst mit Klage

Am Wochenende war bekannt geworden, dass ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung war deshalb am Montag bereits vorsorglich geschlossen worden, um Mitarbeiter und Kinder testen zu lassen. Der Träger und die Stadt Roßleben-Wiehe haben sich nun entschlossen, die Schließung bis Freitag zu verlängern. Eine Notbetreuung sei aufgrund der Verdachtsfälle unter den Erziehern nicht möglich, erklärte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD).

In Oldisleben habe sich die Lage dagegen etwas entspannt. Der Verdachtsfall an der Grundschule habe sich nicht bestätigt. Die Grundschule besucht ein Geschwisterkind eines positiv getesteten Schülers der Gemeinschaftsschule Oldisleben. Bis zum Mittwoch bleiben beide Einrichtungen – die Grundschule ist der Gemeinschaftsschule angeschlossen und befindet sich auf dem gleichen Gelände – dennoch vorsorglich geschlossen. Es gebe weitere Untersuchungen bei Schülern und Lehrern.

Auch in anderen Schulen im Landkreis werden seit Montag und in den kommenden Tagen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes weitere Abstiche bei Schülern und Lehrern vornehmen, um eine Infektion ausschließen zu können. Betroffen sind die Grundschule in Westerengel und die beiden dritten Klassen der Grundschule Hohenebra, erklärte das Landratsamt.

Die vier Neu-Infektionen, die das Landratsamt am Montag vermeldete, stehen nicht im Zusammenhang mit den Coronafällen an den Bildungseinrichtungen. Alle vier seien Einzelfälle, so der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele. Aktuell gebe es laut Meldung 98 bestätigte aktive Fälle. Seit Beginn der Pandemie im März gab es 184 Coronafälle, 85 Personen gelten als genesen. Ein Mensch ist gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weist das Thüringer Gesundheitsministerium für den Landkreis am Montag mit 83,5 aus.