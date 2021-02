"Ruhe vor dem Sturm" gewinnt TLZ-Fotowettbewerb

Platz 1 ging an "Ruhe vor dem Sturm" von Konrad Frankenberg aus Heiligenstadt.

Versteckte Alltagsmotive sowie inszenierte Aufnahmen – für das Thema „Farben und Kontraste“ war alles möglich. Die für die jugendlichen Fotografen reservierte Kategorie des Blende-Fotowettbewerbs ließ den jungen Teilnehmern einen breiten Spielraum für die Motive.

Und der wurde auch ausgereizt – entstanden sind dabei verblüffende, beeindruckende und originelle Motive, wie die bunten Boote unter dem dunklen Gewitterhimmel, das farbenprächtige Laub oder die Lichtspiele, aufgenommen während einer Autofahrt vom damals zehnjährigen Beifahrer. Aber auch in Einkaufszentren, in belebten Städten und in der abgeschiedenen Natur haben die jungen Fotografen ihre Motive entdeckt.

Neben den Medaillen für die drei Erstplatzierten gibt es für alle Gewinner eine Blende-Urkunde, die große Chance im Bundesfinale mit tollen Preisen im Gesamtwert von mehr als 40.000 Euro und die Möglichkeit, einen der TLZ-Sonderpreise zu gewinnen: Unter allen Blende-Gewinnern werden ein Besuch der „World of Schott“ in Mainz inklusive Bahnfahrt und Übernachtung für zwei Personen sowie ein Fernglas vom Typ Zeiss Victory SF 32 verlost.