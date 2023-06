Skateboarding – wie fange ich an? Wo sind die Thüringer Skateparks?

Um ohne große Verletzungen ein Skater zu werden, braucht es nicht viel Aufwand, erklärt der Erfurter Skater Tilman.

Skateboarding lässt den Puls schneller schlagen und sorgt für einen Adrenalinschub. Mit jedem Sprung, mit jeder Drehung auf dem Board bekommt man das unvergleichliche Gefühl von Freiheit. Aber wie fängt man am besten an? Elf Fragen an den Erfurter Skater Tilman, der auch Gründer der Skate-Marke „To Fakie“ ist.

Wann fängt man im Idealfall mit dem Skaten an?

Dafür gibt es kein richtiges Alter. Je früher man anfängt, desto besser. Natürlich kann man auch noch mit 40 beginnen. Aber wenn man jünger ist, denkt man nicht so viel darüber nach, was einem alles passieren könnte.

Welches Board ist für Anfänger zu empfehlen?

Ein Complete, also ein komplett fertiges Board, was man nicht einzeln zusammenbauen muss, ist für sie am besten, da es mit rund 100 Euro preiswerter ist als ein individuelles Brett. Denn dafür muss man schnell das Doppelte und mehr bezahlen. Am besten kauft man es im Skate­shop, da man dort sicher sein kann, dass die Qualität stimmt.

Spielt die Größe des Decks, also des Bretts, eine Rolle?

Ja, klar. Ein schmales Board ist leichter und man kann damit besser seine Tricks machen. Ein breites Board bietet mehr Raum, Platz und Sicherheit. Auch die Körpergröße spielt eine Rolle. Eine kleine Person nimmt eher ein schmaleres Deck als eine große.

Wie weiß man, was die richtige Größe ist?

Wenn man es fühlt. Man muss es ausprobieren. Es geht nur um wenige Zentimeter, die machen viel aus.

Gibt es einen Unterschied zwischen Anfänger- und Profi-Boards?

Eigentlich nicht, es gibt keine besonderen Profi-Materialien. Ein Anfänger kann also mit dem gleichen Board fahren wie ein Profi.

Was braucht man außer einem passenden Board noch?

Wichtig sind die richtigen Schuhe. Stoffschuhe etwa sind nicht geeignet, da sie bei den Tricks schneller kaputt gehen. Wichtig sind auch ein glatter und fester Boden und -- gerade am Anfang -- die Schützer. Neben den Knien und Ellenbogen ist vor allem der Schutz der Handgelenke und des Kopfes wichtig.

Gibt es einen Dresscode?

Eigentlich nicht, aber es gibt ein paar ungeschriebene Regeln. So trägt man sein Board nicht im mall-grab, also an der Achse, sondern hält es am Deck fest.

Worauf muss man am meisten achten?

Practice makes perfect – man soll Spaß haben und viel skaten gehen.

Mit welchen Übungen sollte man anfangen?

Übernimm dich am Anfang nicht. Das Wichtigste ist, fahren, lenken und vor allem bremsen zu üben. Wichtig: Fühl dich wohl auf dem Brett!

Welcher Ort ist am besten zum Skaten?

Das ist der Ort, wo du am meisten Spaß hast. Das kann ein Parkplatz sein, aber auch der Skatepark.

Was ist der Unterschied zwischen Street und Park?

Street bezeichnet einen Ort in den Straßen, der zwar nicht fürs Skaten errichtet wurde, aber dafür benutzt wird. Park ist der Skatepark, der extra dafür gebaut wurde.

Wo kann man in Thüringen skaten?

Erfurt: Skatepark „Nordpark“, Karlstraße 10b, rund um die Uhr geöffnet. Skatepark mit Street-Elementen und einer Bowl.

Erfurt: Skatepark „Johannesfeld“, Eislebener Straße 6, rund um die Uhr geöffnet. Skatepark mit Street-Elementen.

Mühlhausen: Skatehalle „Thuringia Funpark“, Di bis Fr 12 bis 21 Uhr, Sa und So 10 bis 21 Uhr. Skatehalle mit Street-Elementen, Halfpipe und Miniramp. Dazu ist alles Indoor.

Gera: Skatepark, Neue Straße 17, Di bis Do 14 bis 19 Uhr, Fr und Sa 14 bis 20 Uhr. Skatepark mit Miniramp und Street-Elementen.

Jena: Skatepark „Paradies“, Burgauer Weg 1, Mo bis So 8 bis 18 Uhr. Skatepark mit Street-Elementen.

Sondershausen: Skatehalle „Skatearena“, Straße der Freundschaft 15, Di bis Do 15 bis 19 Uhr. Skatehalle mit Miniramp und Bowl. Außerdem ist alles Indoor.

Gotha: Skatepark, Werner-Sylten-Straße, Mo bis So 8 bis 22 Uhr. Neuer Skatepark mit Street-Elementen und Miniramp.

Weimar: Skatepark „Nordlicht“, Stauffenbergstraße 20 a, Mo bis Sa 14 bis 22 Uhr, So 11 bis 22 Uhr. Skatepark mit riesiger Bowl und Street-Elementen.