Sondershausen: Bewerber für Bebraer Teiche stellen sich vor

Sondershausen. Im Klubhaus Stocksen werden am 8. Oktober die Konzepte für die Betreibung der Bebraer Teiche vorgestellt.

Die verschiedenen Konzepte zur Betreibung des Naturbads Bebraer Teiche werden am Donnerstag, 8. Oktober, 18 Uhr, öffentlich präsentiert. Im Klubhaus Stocksen in Sondershausen, Nordhäuser Straße 44, soll die Vorstellung der potenziellen Bewerber stattfinden. Das teilte die Stadt Sondershausen mit. Interessierte Bürger können teilnehmen und im Anschluss an die Präsentationen Fragen stellen. Die Angebote auf die öffentliche Ausschreibung werden derzeit im Stadtrat ausgewertet.