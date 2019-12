Spenden ermöglichen Kindergarten-Bau

Der Verein „Malawi – Next Generation“ mit Sitz war am ersten Adventswochenende mit einer Weihnachtshütte auf dem Schleizer Weihnachtsmarkt vertreten. Durch den Verkauf von typisch afrikanischer Kunst, Selbstgebackenem mit malawischen Zutaten und von Losen einer „Charity Tombola“ konnten 1895 Euro eingenommen werden. Damit kann der Bau des Kindergartens begonnen werden, teilte Jana Ksionsko vom Verein mit Sitz in Eliasbrunn mit.

Udo Neugebauer mit Familie, Jana Ksionsko und Thomas Hagenau waren zwei Tage lang vor Ort um allen Interessierten Rede und Antwort zu stehen. Es wurde viel über die Eröffnung des Prüfungsgebäudes im Oktober in der Region Chintheche des südostafrikanischen Staates gesprochen, welches in einer Bilderdokumentation an der Weihnachtshütte für alle ausgestellt war. Zu diesem Zweck sind dafür die vergangenen Jahre Gelder gesammelt wurden. Schritt für Schritt zeigten die Vereinsmitglieder am Stand Fotos, mit welchem Geld welche Baumaterialien besorgt werden konnten.

Kindergartenbau wird fortgesetzt

Und dieses Jahr stand das neue Projekt im Fokus: der Kindergarten mit angrenzendem Speisesaal. Dafür werden die diesjährigen Einnahmen verwendet. Jana Ksionsko sagte: „Dass die Besucher aus Schleiz und Umgebung an unserem kleinen Verein interessiert sind, wissen wir aus den vergangenen Jahren. Aber so einen großen Spendenbetrag, haben wir nicht erwartet. Es ist super, dass sich die Menschen zum einem nach unseren Projekten erkundigen und unterstützen und zum anderen sich sicher sein können, dass das Geld auch dort ankommt wo es gebraucht wird.“

Begonnen wurde der Kindergartenbau im Jahr 2018. Mit dem jetzt eingenommenen Geldern wird das Bauvorhaben fortgeführt, teilte Ksionsko in einer Pressemitteilung mit. Ziel sei es, bis zur nächsten Regenzeit das Gebäude komplett fertig zu stellen, damit keines der Kinder im Regen seine Pause verbringen muss. Aber besonders werden sich die ganz Kleinen über einen neuen kindgerechten, bunten Ort zum Austoben freuen, ist sie sich sicher.

Momentan ist die Kindergartengruppe von 15 Kindern im Prüfungsgebäude untergebracht. Der alte Kindergarten mit seinem Strohdach war in der jüngsten Regenzeit zum Opfer gefallen. Jetzt soll es ein stabiles Dach aus Wellblechen verbaut werden. Der Verein „Malawi – Next Generation“ bedankt sich für jeden gespendeten Euro, der jetzt zu 100 Prozent ins Projekt fließt, versprechen Ksionsko und Hagenau. „Besonderer Dank geht an Familie Ziegenbein, die tatkräftig beim Backen mit geholfen hat und an die Stadtverwaltung Schleiz, die den Verein bei der Organsiation unterstützt hat“, sagte Jana Ksionsko.