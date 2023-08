Stadtführerin: Das Nordhäuser Domgestühl begeistert mich immer wieder neu

Nordhausen. Einst war Nordhausen eine der schönsten Fachwerkstädte in Deutschland – bis fast 80 Prozent des Ortes dem Krieg zum Opfer fielen. Warum sich ein Besuch trotzdem immer wieder lohnt.

Sie kommen zu zweit. Treffpunkt ist der Nordhäuser Roland. So gut wie alle Stadtführungen in Nordhausen beginnen unter diesem Wahrzeichen. Die Figur am Alten Rathaus ist zwar nicht das aus nur einem Eichenstamm geschnittene Original aus dem 18. Jahrhundert. Um das zu sehen, müsse man aber nur über den Markt zum Neuen Rathaus, sagen sie. Jessica Müller und Hardy Schoenau gehören zur Stadt- und Gästeführergilde. Die Mitglieder bieten Altstadtführungen, Nachtwächterführung, Kinderstadtführungen, Vorträge zur Nordhäuser Geschichte oder virtuelle Touren durch die „Nordhäuser Unterwelten“. Apropos Original-Roland: Anders als das Rathaus überlebte der die schweren Bombenangriffe vom Februar 1945 – für viele Nordhäuser sei das seinerzeit ein Zeichen der Hoffnung gewesen.



Zwei Stadtführende – Blick von zwei Generationen auf Nordhausen

Die Stadtführenden Jessica Müller und Hardy Schoenau an der Wassertreppe in Nordhausen. Foto: Hanno Müller

Zwei Stadtführende – der Blick von zwei Generationen auf die Rolandstadt. Jessica Müller ist 33, studierte Kunstwissenschaftlerin und derzeit wissenschaftliche Volontärin der Museen der Stadt Nordhausen. Hardy Schoenau zählt 56 Jahre und ist Elektroniker. Er führt seit 2008, sie seit 2019. Sie hat ein Faible für Kunstgeschichte und Archäologie und muss sich bei Touren mitunter bremsen, damit es nicht zu fachlich wird. Er schöpft gern aus dem reichen Fundus an Anekdoten zur Stadt – der Wahrheitsgehalt ist weniger wichtig, wenn sie nur gut und unterhaltsam sind. Warum heißt der Markt Markt, nicht Am Markt, Zum Markt oder Marktplatz? Nun, der Nordhäuser rede nicht gern und sei sparsam – je weniger Worte gesagt oder Tinte verschrieben werden müssen, desto besser.

Ihr Lieblingsort: der Neptunbrunnen am oberen Teil der Promenade, wohin man ihn in den 1930ern vom ursprünglichen Platz am Kornmarkt umsetzte. Geschaffen wurde er 1828 vom Bildhauer Ernst Rietschel (1804-1861), also lange bevor der mit dem Goethe-und-Schiller-Denkmal (1856) Weimar beehrte. Kunstgeschichtlich sei es die erste gusseiserne Neptunfigur in Europa - und Neptun sowieso der schönste Mann in Nordhausen, findet die junge Frau – ganz anders als der Roland, bei dem Kopf und Schultern in keinem rechten Verhältnis stünden.

Treppennamen verweisen auf ihren Ursprung

Malerische Tür in der Altstadt von Nordhausen. Foto: Hanno Müller

Sein Lieblingsort? Na klar, überall dort, wo eine gute Geschichte dranhängt. Wie zum Beispiel an den vielen Nordhäuser Treppen. Bis zu 60 Meter Höhenunterschied sind es an manchen Stellen. Überwunden werden sie von insgesamt 260 mehr oder weniger langen Stiegen. Meist verweisen ihre Namen auch auf ihren Ursprung. Über die älteste, die Wassertreppe, wurde Wasser von der Unter- in die Oberstadt gebracht. Über die Kutteltreppe transportierten die Fleischer Eingeweide (Kutteln) zum Reinigen im Mühlgraben. Die Schlunztreppe könnte ihren Namen von der Schlunze, einer mittelalterlichen Biersorte erhalten haben.

Wir machen die Altstadttour. Was dem Wortsinne nach gar nicht so leicht sei in einer Stadt, von der 80 Prozent im Krieg schweren Bombardements zum Opfer fielen. Von der Pracht einer der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands blieben einige wenige malerische Gassen und Einzelgebäude. Wir lieben das alte Nordhausen, sagen beide. Also behelfe man sich mit alten Fotos, die zum Beispiel am Lutherplatz an frühere Anblicke erinnern. Oder neben der neuen Stadtbibliothek. Ihr gefällt der moderne Bau neben dem Markt. Er denkt, dass bei der Farbgebung mehr Fantasie drin gewesen wäre. Dass der ursprüngliche Bauzweck, nämlich die Unterbringung der historischen „St. Blasii-/Himmelgarten-Bibliothek“ mit über 800 Titeln an der fehlenden Klimaanlage scheiterte, finden allerdings beide Stadtführer grotesk.

In den erhaltenen Gässchen der Altstadt von Nordhausen sind die Stadtführer gerne unterwegs. Foto: Hanno Müller

Chorgestühl im Dom demonstriert kirchliches Selbstbewusstsein

Über gepflasterte Sträßchen geht es vorbei am „Tabakspeicher“, heute Ausstellungs- und Veranstaltungsort, und Möbel-Schwinn. Im Eckgebäude an der Pfarrgasse befand sich von 1824 bis 1847 das königlich-preußische Postamt der Stadt. Fasziniert weist Hardy Schönau auf eine Vielzahl in eigenwilligem Winkel ins Dach geschobener Giebel – jeder Giebel eine Kammer für die einstigen Postkutscher. Überhaupt, die verrückten Preußen – seine Lieblingszeit in Nordhausen, sagt Schoenau.

Über das Chorgestühl im Nordhäuser Dom hat Jessica Müller ihre Bachelor-Arbeit geschrieben. Foto: Hanno Müller

Dafür kommt Jessica Müller im Dom wieder so richtig ins Schwärmen. Über das Chorgestühl im Altarraum des Domes hat sie ihre Bachelor-Arbeit geschrieben – ganz klar ein Nordhäuser Highlight und ein Lieblingsort. „Es begeistert mich immer wieder neu“, sagt sie. Die alttestamentlichen Motive der hohen Eichenholz-Wangen aus dem 14. Jahrhundert blicken in den Kirchenraum und demonstrieren so kirchliches Selbstverständnis – was wichtig war in einer Stadt, in der das Bürgertum ob seines wirtschaftlichen Erfolges zunehmend aufmüpfiger und standesbewusster wurde.

St. Blasii und der Feininger-Blick

Nicht zu verwechseln mit dem Dom – die ebenfalls zweitürmige St. Blasii-Kirche. Einer der achteckigen Türme steht leicht geneigt, aber sicher, wie Hardy Schoenau betont. Die Verbindung hoch oben zwischen der Türmerwohnung und der Glocke ist auch die höchste Brücke Nordhausens. Einen Feiniger-Blick gibt es auch. 1932 war der Bauhaus-Künstler vor Ort. Aus vier Skizzen von St. Blasii entstanden später mindesten drei Aquarelle.

Beim Abschiedsblick über die Dächer entdeckt Hardy Schoenau einen weiteren Lieblingsort. Das ehemalige Post- und Telegraphenamt aus dem 19. Jahrhundert ist dank eines rührigen Nordhäuser Investors heute eine ansehnliche Wohnanlage. „Das ist ein wunderschönes Haus mit einer fantastischen Fassade“, schwärmt der 56-Jährige. Aber irgendwann müsse man halt bei jeder noch so spannenden Führung einen Punkt setzen.

Zum Thema:

Die Stadt- und Gästeführergilde Nordhausen bietet unterschiedlichste Führungen durch die Rolandstadt. Eine Übersicht zu Themen und Terminen findet sich im Internet unter www.gilde-nhd.de sowie im Glaskasten der Gilde am Neuen Rathaus.

Vormerken sollte man sich den Tag des offenen Denkmals am 10. September 2023. Dann können auch viele Häuser in Privatbesitz oder sonst unzugängliche Orte wie der restaurierte Splittergraben besichtigt werden (Infos: https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/).

