Stahlwerk Thüringen feiert mit DJ Ötzi und 1500 Gästen ausgelassene Party

DJ Ötzi brachte zur Feier des Stahlwerkes Thüringen am Sonnabend die Messehalle Erfurt zum Beben.

Unterwellenborn Unterwellenborner Unternehmen hatte anlässlich von 150 Jahren Stahlproduktion in die Messehalle Erfurt eingeladen

Dieses Betriebsfest setzt Maßstäbe: Zusammen mit 1500 geladenen Gästen feierte das Stahlwerk Thüringen mit Sitz in Unterwellenborn am Sonnabend eine ausgelassene Party in der Erfurter Messehalle.

Den Anlass gaben die Jubiläen "30 Jahre Stahlwerk Thüringen GmbH" sowie 150 Jahre Industriestandort Unterwellenborn. Gemeinsam haben aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Wegbegleiter des Unternehmens das Fest begangen.

Kurzweiliger Tag mit buntem Kulturprogramm

"1500 Gäste verbrachten einen kurzweiligen Tag bei guter Stimmung, untermalt mit einem bunten Kulturprogramm", berichtete Christian Güntsch vom Personal und Sozialwesen. Die Halle zum Beben gebracht habe dabei DJ Ötzi, österreichischer Entertainer und Pop- und Partyschlagersänger, der mit über 16 Millionen verkauften CDs er als einer der erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum gilt.

Die Stahlwerk Thüringen GmbH wurde am 1. Juli 1992 gegründet, die Maximilianshütte Unterwellenborn begann 1892 mit der Stahlproduktion. Da wegen der unbeständigen Situation durch die Pandemie im Vorjahr keine Jubiläumsfeier sicher geplant werden konnte, folgt sie nun ein Jahr später. Für den Transport nach Erfurt und zurück waren allein 30 Busse im Einsatz.