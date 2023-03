Stromausfall und Baumsperren: Spektakuläres Wintergewitter in Saalfeld-Rudolstadt

Mitunter taghell war es bei dem Gewitter am Montagabend in Bergbahnregion und Schwarzatal. Berichtet wurde von Blitzen, die waagerecht waren.

Saalfeld. Ein faszinierendes Naturschauspiel mit Blitzen, Hagel und Starkregen sorgt am Montagabend für Einsätze der Feuerwehren und jede Menge "Blitzerfotos".

Es war ein Naturspektakel, wie man es nur selten um diese Jahreszeit sieht: Ein gewaltiges Wintergewitter zog mit dem Ende einer kurzen Warmfront am Montagabend auch durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Blitze, Hagel und Starkregen brachten nach einem fast schon frühlingshaften Tag Abkühlung mit sich und sorgten für eine Reihe von Feuerwehreinsätzen.

Vorübergehende Stromausfälle im Schwarzatal

So mussten zehn Kameraden der Bad Blankenburger Wehr am Abend mit zwei Fahrzeugen ausrücken, um eine Baumsperre im Dittersdorfer Weg zu beseitigen.

Vorübergehende Stromausfälle gab es in Teilen des Schwarza- und Sorbitztales, unter anderem in Unterweißbach und Meura.

Fotos und Videos kursieren in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken kursierten Hunderte Fotos und Videos von dem beeindruckenden Naturschauspiel. Auch die Thüringer Bergbahn, die am Mittwoch ihren 100. Geburtstag feiert, postete Bilder vom Montagabend, als sich das Bergbahnland während des Gewitters teilweise taghell präsentiert habe.

Auch Wetterexperten zeigen sich beeindruckt

Rüdiger Manig, Meteorologe in der Station des Deutschen Wetterdienstes in Neuhaus am Rennweg, sagte gegenüber dieser Zeitung: "Ich bin nach Feierabend extra noch eine Stunde auf dem Turm gewesen, um mir das anzusehen". Er will die Wetterlage, die solche Phänomene ermöglicht, im Laufe des Tages einordnen.

Eine Bilanz der Unwetterschäden wird für Dienstag erwartet.