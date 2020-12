Weshalb eine Südharzerin ein Angebot vom Männermagazin Playboy ablehnte

Neues Gewicht, neuer Busen, geliftete Nase, ja selbst der Name und das Selbstbewusstsein sind wie ausgewechselt. Was macht eigentlich Lisa Gelbrich? Wer sich diese Frage über die Ilfelderin stellt, die bei bei der neunten Staffel von Germanys Next Topmodel einst als in sich gekehrte 17-Jährige um Heidi Klums Gunst buhlte, stößt also auf einige Überraschungen.

Denn die inzwischen 24-Jährige tritt heute unter dem Künstlernamen Lisa Del Piero auf. Und das mit Erfolg: Als Fitness-Bloggerin und sportaffine Influencerin folgen der Südharzerin Tausende. Allein 826.000 Instagram-Follower lassen sich von ihr mit Sport- und Ernährungsratschlägen versorgen. 222.000 Menschen haben obendrein ihren Youtube-Kanal abonniert, hoffen hier auf neue Videos und Tipps für einen sportlichen Po.

Del Pieros üppiges Hinterteil animierte bereits Klatschmedien wie Promiflash zu Vergleichen zwischen der Ilfelderin und Stars wie Jennifer Lopez. Einst introvertiert und wegen Untergewichts gemobbt, habe sie seit ihrer Teilnahme an Klums Sendung rund 20 Kilogramm zugelegt. Durch eiserne Disziplin vor allem an Muskalmasse, erzählt die Influencerin in einem ihren Internetvideos mit neuer Energie.

Kein Wunder, dass da auch schon das Männermagazin Playboy um freizügige Fotos des mittlerweile in Köln lebenden Models bat. Doch Lisa del Pieros lehnte ab. Das verriet sie jetzt einem ihrer Fans in einem Frage-Antwort-Format auf Instagram. Um eine Entscheidung aus Prinzip scheint es sich dabei allerdings nicht gehandelt zu haben. Sie empfinde es „absolut nicht schlimm“, wenn andere sich dafür ablichten ließen. Die Fotos im Playboy seien auch sehr ästhetisch. Nur sich persönlich habe sie sich da nicht vorstellen können, erklärte die Fitness-Liebhaberin.