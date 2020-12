Die Puppenspieler-Familie Noldin aus Helmstedt in Niedersachsen – dazu gehören auch Alya, die Brüder Werner (mit Mütze) und Franz sowie dessen Söhne Jack und Jon (rechts) – sitzen corona-bedingt seit einem Jahr in Arnstadt fest.

Arnstadt. Seit fast einem Jahr sitzt in Arnstadt eine Künstlerfamilie fest, weil bundesweit die Festplätze gesperrt sind. „Thüringen hilft“ will die Familie unterstützen.

Thüringen hilft: Unterstützung für Puppenspieler-Familie in Not

Rumpelstilzchen und Schneewittchen kuscheln sich an Hänsel und Gretel. Aber statt Märchen zu erzählen, liegen sie gelangweilt in der großen Kiste des Puppentheaters Noldin. Seit über 100 Jahren ist die Familie mit Fingerpuppen und Marionetten unterwegs, erzählt die Märchen im großen Zelt, aber auch in Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen.

Die Brüder Werner (60) und Franz Noldin (55) haben das Theater von ihrem Vater übernommen – „und der vom Opa“, erzählt Franz. „Reich wird man damit nicht, aber wir konnten immer davon leben. Doch so eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie.“ Vor einem Jahr, im November 2019, kamen die drei Familien nach Thüringen, um hier ihre neue Tournee zu starten. Rund 60 Auftritte waren vorgesehen, im März dieses Jahres sollte es nach Rostock gehen. Doch nach der Vorbereitung kam Corona. Die Festplätze wurden gesperrt, die Gastspiele abgesagt. „Oft haben die Leute am Telefon geweint, weil es ihnen so leid tat“, verrät Franz Noldin.

Der Familie fehlen die Einnahmen, sie hält sich mit Hartz IV über Wasser. Die Rücklagen sind längst aufgebraucht. Aber neben den üblichen Alltagskosten fallen viele unerwartete Posten an: Im Badewagen ging der Gasofen kaputt, an einem Transporter die Bremse. Die Familie repariert alles selbst, damit es billiger wird. Und auch, um etwas zu tun zu haben. „Man bekommt schon einen Lagerkoller“, so Franz Noldin ungeduldig. Denn er hofft, dass sie im Frühjahr endlich wieder losfahren können. Damit Rumpelstilzchen und Schneewittchen bald wieder aus der Kiste klettern können, will „Thüringen hilft“ die Familie mit 2000 Euro unterstützen.

Das Spendenkonto von „Thüringen hilft“ lautet: