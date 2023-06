Thüringer Bereitschaftsdienst ist Blaupause für Notfallreform

Allgemeinmediziner Maik Centgraf, Notdienstobmann Michael Sakriß, Rettungssanitäter Felix Groll und ASB-Rettungschef Dirk Biereige (von links) sitzen in der Bereitschaftsdienstpraxis im Erfurter Heliosklinikum unter einem Plakat mit Informationen zum Umgang mit Notfallpatienten in Kliniken. Der ambulante Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) der KV im Helios besteht seit 20 Jahren. Von hier starten auch die Fahrzeuge für dringende Hausbesuche.

Erfurt. Seit vielen Jahren arbeiten in Thüringer Notaufnahmen niedergelassene und stationär tätige Mediziner gut zusammen. Der Gesetzgeber aber will mehr und findet dafür wenig Zustimmung.

Der Weg führt durch die Notaufnahme der Helios-Klinik. Eine Treppe nach oben, dann steht man am Tresen des ambulanten Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD). Zwei Welten der Notversorgung in einem Krankenhaus, die letztlich eines sicherstellen: eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung von Patienten mit mehr oder weniger dringenden Behandlungsfällen.

Bereitschaftsdienstpraxen an 30 Klinikstandorten

Heute seit genau 20 Jahren gibt es die Bereitschaftsdienstpraxis im Helios. Am 13. Juni 2003 nahm sie im damals neuen Anbau von Erfurts größtem Klinikum die Arbeit auf. Datum und Einrichtung haben Symbolcharakter. Bei der Notdienstabsicherung durch ambulant und stationär tätige Ärztinnen und Ärzte war und ist Thüringen bundesweit Vorreiter. An rund 30 Klinikstandorten gibt es diese Form der Arbeitsteilung inzwischen – eine mögliche Blaupause auch für die viel diskutierte Reform der Notversorgung in Deutschland. „Während in anderen Bundesländern der Bereitschaftsdienst oft in eigenen Immobilien sitzt, siedelte er sich in Thüringen bis auf wenige Ausnahmen an oder bei Kliniken an“, sagt KV-Sprecher Matthias Streit.

Behandlungsspektrum in Thüringen einmalig

Kurz nach Mittag ist es noch still und leer in der ÄBD-Praxis. Vier Akteure nehmen sich Zeit für einen Rückblick. Michael Sakriß, niedergelassener Allgemeinmediziner sowie KV-Bereitschaftsdienstobmann in der Landeshauptstadt, und ASB-Rettungsabteilungsleiter Dirk Biereige sind von Anfang an dabei. Allgemeinmediziner Maik Centgraf und Rettungssanitäter Felix Groll stehen für die jüngere Generation. Das Behandlungsspektrum des ÄBD am Erfurter Helios ist thüringenweit einzigartig: Über die Nummer 116.117 erreichbar sind hier neben Allgemeinmedizinern ebenso eine Bereitschaft der Kinder- und Jugendärzte, der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte sowie der Augenärzte. Darüber hinaus werden vom Standort zwei Fahrzeuge für Hausbesuche bei immobilen Patienten koordiniert.

Schwere sollen von leichten Notfällen getrennt werden

20 Jahre Bereitschaftsdienst bedeuten auch 20 Jahre Diskussion über Art und Weise des Angebotes, sagen die Mediziner. Die Dienste schieben die KV-Ärzte neben ihrer eigentlichen Praxistätigkeit. Kernauftrag ihres Teils des Notdienstes ist die Sicherstellung der medizinischen Versorgung außerhalb von Praxissprechzeiten, also abends und nachts sowie an Wochenenden. Längst steuern viele Patienten gleich eine Klinik an. Um so dringender müssten schwere von leichteren Notfällen unterschieden und die Notaufnahmen der Kliniken entlastet werden. Wie am Erfurter Helios klappe die Zusammenarbeit zwar auch an anderen Thüringer Standorten gut. Über die Art und Weise der Sichtung und Zugangskontrolle gehen die Meinungen zwischen KV- und Klinikvertretern aber schon mal auseinander. Eine gemeinsame Ersteinschätzung nach Dringlichkeit wurde nicht zuletzt wegen Kosten- und Personalproblemen wieder aufgegeben.

Reformpläne stellen bisherige Arbeitsteilung auf den Kopf

Gespannt blicken daher auch die Erfurter ÄBD-Akteure auf die angestrebte Reform der Notfallversorgung. Geplant ist ein 24/7-Bereitschaftsdienst durch Niedergelassene, das würde die bisherige Arbeitsteilung auf den Kopf stellen, sagen Sakriß & Co.. Vielleicht wollen auch sie deshalb zum 20-Jährigen den Ball noch flachhalten und es erst zum 25. Jubiläum so richtig krachen lassen.