Thüringer Frauen wollen häufiger die Scheidung als Männer

Aus und vorbei: In Thüringen werden wieder mehr Ehen geschieden.

Erfurt. Die Zahl der Scheidungen in Thüringen steigt wieder. Das „verflixte siebte Jahr“ gibt es immer noch.

In Thüringen haben sich 2022 mehr Menschen scheiden lassen als noch im Jahr davor. 3337 Ehen wurden im vergangenen Jahr geschieden, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Das seien 52 mehr im Vergleich zu 2021 (plus 1,6 Prozent). Damit kämen auf 1000 Einwohner rund 1,6 Scheidungen. 2003 - dem Jahr mit den meisten Scheidungen seit der Wiedervereinigung - waren es noch 2,3 Ehelösungen pro 1000 Einwohner. Seitdem lassen sich laut den Zahlen tendenziell immer weniger Menschen scheiden.

Der Großteil der Ehen wurde laut Statistikamt nach sechs oder sieben Jahren geschieden (jeweils 199), dicht gefolgt von neun (198) und fünf Ehejahren (197). Rund jedes sechste geschiedene Ehepaar war demnach länger als 25 Jahre verheiratet. Im Schnitt halte eine Ehe in Thüringen aktuell rund 15 Jahre. Vor zehn Jahren lag die durchschnittliche Dauer demzufolge noch bei fast 16 Jahren.

Die Hälfte aller geschiedenen Ehepaare war den Angaben zufolge kinderlos. Gleichzeitig habe es im vergangenen Jahr 2585 Scheidungskinder gegeben - 104 weniger als im 2021.

Während mehr als die Hälfte der Scheidungen 2022 laut Statistikamt von Frauen beantragt wurde (55,6 Prozent), waren in gut einem Drittel der Fälle Männer die Antragsteller (37,9 Prozent). Die übrigen Anträge wurden demnach von beiden Partnern gestellt.