Studie offenbart: Thüringer sind Fahrrad-Muffel

Erfurt. Nur wenige Thüringer nennen das Fahrrad bei der Frage nach dem bevorzugten Fortbewegungsmittel. Dafür gibt es einen Grund.

Das Fahrrad hat in der Corona-Pandemie einen Boom erlebt, doch bei den Thüringern hält sich die Begeisterung in Grenzen: Nur jeder Vierte erklärte das Fahrrad zum passendsten Fortbewegungsmittel, ergab eine Umfrage der Huk Coburg. Damit liegen die Thüringer unter dem Bundesdurchschnitt von 29 Prozent.

An der relativ geringen Fahrrad-Vorliebe der Thüringer dürfte sich auch in Zukunft nicht viel ändern. Bei der Frage nach dem bevorzugten Fortbewegungsmittel in den nächsten fünf Jahren nennen nur 22 Prozent der Thüringer das Fahrrad und liegen damit an drittletzter Stelle. Geringer ist der Anteil nur in Hessen und im Saarland. Am höchsten ist der Anteil der Nennungen in Bremen.

Viele Frauen empfinden E-Bike nicht als passendes Fortbewegungsmittel

Nur acht Prozent der Thüringer erwarten, dass E-Bike oder Pedelec in den nächsten fünf Jahren das beste Fortbewegungsmittel für sie wird – auch dieser Wert liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Zwar glauben das immerhin elf Prozent der Männer, aber nur fünf Prozent der befragten Frauen. Das könnte an den Voraussetzungen liegen: 28 Prozent der Thüringer sehen im Auf- und Ausbau von Fahrradwegnetzen das Thema, das in den nächsten fünf Jahren als Erstes umgesetzt werden sollte. Das ist im Deutschland-Vergleich knapp überdurchschnittlich.

