Thüringer Wein-Bauer frohlockt: Reichhaltige Ernte erwartet

Weimar-Schöndorf. Deutschlandweit gibt es drei Wein-Labyrinthe. In Weimar ist eines davon - in einem der kleinsten Weingüter in Thüringen. Doch zum Ziel ist es ein langer Weg.

Andreas Freyer blinzelt in die Sonne und frohlockt. „Nach jetzigem Stand wird es eine fantastische Ernte“. Der reichhaltige Niederschlag im Frühjahr, die Wärme mit viel Sonnenschein im Mai und Juni, der Landregen in der letzten Woche, sorgen für Vorfreude in Richtung September. „Es gab auch keinen Spätfrost und keinen Pilzbefall, also alles bestens“. Die Beeren der Trauben sind unmittelbar vor der Blüte, „dann dauert es ungefähr noch 90 Tage bis zur Ernte.“

Zusammen mit seiner Frau führt und bewirtschaftet er in Weimar-Schöndorf eines der kleinsten Weingüter in Thüringen, das zur Saale-Unstrut-Region gehört, einer von 13 deutschen Anbaugebieten von Qualitätsweinen.

Das Weingut Weimar am Dorotheenhof ist ungefähr einen halben Hektar groß, mit insgesamt 2500 Rebstöcken deutlich kleiner als jene in Bad Sulza, Jena oder Kaatschen. „Wir bauen vor allem Grau-Burgunder, Chardonnay und etwas Weiß-Burgunder an“. Doch auf dem Hang gibt es eine Besonderheit: ein Wein-Labyrinth. Das einzige in Thüringen, deutschlandweit sind drei bekannt.

Der Weg ist immer das Ziel

Gerade mal 25 Meter sind es in Weimar-Schöndorf vom Eingang bis zum Mittelpunkt. Doch um zu diesem zu gelangen „benötigt man mindestens eine Viertelstunde und rund einen Kilometer Fußweg“, erklärt Andreas Freyer, ein gelernter Landwirt aus Nordhausen. Es gibt keine Abkürzung, „denn es ist ja auch kein Irrgarten.“ Also ist der Weg immer das Ziel.

Übernommen haben sie das Weingut 2010 – auf dem vorher Raps als Monokultur angebaut wurde – mit Unterstützung von Georg Prinz zur Lippe. Das Labyrinth entstand 2012. „Wir haben einen Stock in der Mitte befestigt, Furchen gezogen, mit Hilfe eines Strickes dann achsenförmig die rund 1000 Weinstöcke in zwölf konzentrischen Kreisen angelegt“, so Freyer.

Orientiert an Labyrinth in St. Gallen

Vorbild war ein Labyrinth aus dem zehnten Jahrhundert, welches auf einem Pergament in der Stiftsbibliothek im schweizerischen St. Gallen am Bodensee abgebildet ist. „Unser Labyrinth führt damit an den Anfang einer spirituellen Tradition zurück, „insofern kann man bei uns gut auch meditieren“, so Andreas Freyer, der auf dem Weinberg Führungen und Verkostungen anbietet. Aus einem Stock erntet der 62-Jährige mit seiner Frau Agnes Trauben für eine Flasche Wein. Der Preis für den edlen Tropfen beträgt rund 16 Euro.

Was kann eine gute Ernte, die wie die Pflege der Reben im Weingut Weimar ausschließlich in Handarbeit erfolgt, nun noch verhindern? Andreas Freyer, der sich jeden Tag mehrmals über den Wetterbericht informiert, nennt ein einziges Wort: „Hagel“.

