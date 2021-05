TLZ-Autogewinner will endlich wieder reisen

Bürgel/Petersberg. TLZ-Autogewinner Bernd Sorge freut sich auf die Berge. In der Zeitung liest er am liebsten Sport. Mit der Politik hadert er.

Zuhause wird gerade gemalert. Es gibt immer etwas zu tun im Haus oder im Garten. Bernd Sorge und seine Frau konnten sich den Traum vom Eigenheim in den 1990er Jahren erfüllen. Da war er beruflich schon von Zeiss ins Klinikum Jena gewechselt. Mittlerweile ist der 72-Jährige bereits zehn Jahre im Ruhestand. Sein Alter sieht ihm keiner an. Er werde immer jünger geschätzt, lässt Bernd Sorge auf Nachfrage wissen.

Fit hält ihn vor allem die Gartenarbeit. Und normalerweise treibt er auch viel Sport im Verein: früher Fußball, inzwischen Tischtennis und Volleyball, sagt er. Derzeit allerdings ist das nicht möglich. So wie auch pandemiebedingt das Reisen wegfällt. Sorge, der noch immer Ski fährt, sehnt schon den Tag herbei, an dem er wieder in die Berge kann. Im Winter möchte er wieder im Tannheimer Tal zum Abfahrtslauf. Und es gibt weitere Reisepläne: Bei einem Gutschein nach Oberwiesental steht die Einlösung aus. „Endlich wieder reisen“, das ist ein Wunsch, den der Bürgeler hat. Er kam einst aus Sachsen, wo er nach Berufsausbildung mit Abitur zum Technologen ausgebildet wurde, an die Saale. Seit jener Zeit liest er auch die TLZ. Am liebsten den Sportteil. Mit der Politik hadert er: Zu realitätsfern sei manches. Dem Politikertypus „Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal“ traut er wenig zu. Und der Umgang mit den Steuergeldern müsse auch grundlegend überdacht werden, sagt er.

Bernd Sorge ist Gewinner des TLZ-Weihnachtsgewinnspiels von 2020. Etwa 3300 Teilnehmer gab es in Thüringen. Kurz vor Ostern erfuhr er, dass er einen VW Up erhält. Jetzt wurde ihm das Fahrzeug im Wert von 14.000 Euro übergeben – im Autohaus Thieme in Petersberg, bei dem Sorge seit einem Jahrzehnt Kunde ist. Die Fahrerlaubnis hat er schon zu DDR-Zeiten gemacht – und ist all die Jahre gut ans Ziel gekommen, bis auf einen Wildunfall, erzählte er TLZ-Chefredakteur Nils R. Kawig und der stellvertretenden TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer. Die TLZ wünscht dem Gewinner: Allzeit gute Fahrt.