Zeitungsleser-Fotowettbewerb: Die neuen Blende-Themen stehen fest

Jena. Am 30. August beginnt unser Wettbewerb - und bis zum 30. November können bis zu drei Fotos pro Kategorie eingereicht werden. Das Portal wird zum Start freigeschaltet.

Heimat, Tiere, Licht und Schatten, Sport und Umwelt – mit fünf Themen beginnt am 30. August der bundesweite Amateur-Fotowettbewerb „Blende 2021“. Bis zum 30. November können dann über das Internet-Portal bis zu drei Fotos pro Kategorie eingereicht werden. Das Portal wird zum Blende-Start freigeschaltet. Die Fotos müssen aus dem laufenden Kalenderjahr stammen. Um die Sommermonate und den Urlaub für die Motivsuche nutzen zu können, stellen wir heute die neuen Themen vor.

Auch die Heimat ist eines der Blende-Themen. Foto: Marius Becker/dpa / dpa

Unsere Heimat

Das vergangene Jahr hat neue Perspektiven auf das Thema „Heimat“ eröffnet. Der Satz „Wir bleiben zuhause” wurde zum Schlagwort. Heimat ist wieder mehr als ein nostalgisches Gefühl. Wir wollen wissen, wie Sie unsere Heimat sehen. Gefragt sind Fotos, die die eigene Verbundenheit mit der Heimat zeigen - egal, ob es sich dabei um die Wiederentdeckung der eigenen Region, um Eindrücke einer Wanderung oder um den Alltag handelt, den man mit Freunden und Familie verbringt, mit einer Tätigkeit verbindet oder wo man die Bräuche kennt. Begeben Sie sich auf eine ausgedehnte Foto-Heimat-Safari und zeigen Sie uns Ihren Blick auf unsere Heimat. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in Deutschland aufgenommen worden sein.

Faszinierende Tierwelten

Tiere gehören zu den am meisten fotografierten Sujets im Blende-Fotowettbewerb, das belegen Tausende Bildeinsendungen, die in den vergangenen Jahren eingereicht wurden. Bei dem Thema gibt es so viel Spannendes und Neues zu entdecken. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren, die Tierwelt bietet unzählige faszinierende Motive. Von Wildlife-Fotografie bis hin zum eigenen Haustier – bei Tierart und Umgebung sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ob kunstvolle Aufnahmen, Bilder zum Staunen oder Lachen – alles ist willkommen. Machen Sie kleine Tiere ganz groß und nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Makrofotografie oder erforschen Sie die Tierwelt unter Wasser. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die vielen Optionen und Funktionen Ihrer Kamera für ganz besondere Einblicke in faszinierende Tierwelten.

Licht und Schatten

Fotografieren Sie besondere Licht- und Schatten-Motive. Ob von der Natur vorgegeben, von Ihnen künstlich erzeugt oder fabelhafte Schattenwesen – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Die Palette der Motive, die durch die Themenstellung in das rechte Licht gerückt oder in den Schatten gestellt werden können, ist groß: Die Wirkung von Bauwerken ist abhängig von der Verteilung von Licht und Schatten, auch hängt die Plastizität von Landschaften davon ab. Stadtansichten und Straßenszenen leben von diesem Gegensatz. Und schließlich sind Licht und Schatten das A und O für die grafische Komponente, die so viele Möglichkeiten für effektvolle Bilder liefert. Egal ob Schwarz-weiß- oder Farbfotografie: Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten und Motive dieses Wettbewerbsthemas.

Auch originelle Sportfotos sind in diesem Blende-Jahr gesucht. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Fit and Fun

Viele Sportmuffel verbinden Sport mit schlechten Gefühlen und nicht mit der Freude an der Bewegung. Bei diesem Thema sind Motive gefragt, die Spaß an der Bewegung und ein positives Lebensgefühl vermitteln. Gesucht werden die schönsten Sport-Momente. Ob Sie dafür eine bestimmte Sportart, sich selbst in Aktion, die Emotionen der Sportlerinnen und Sportler oder die tägliche Runde Spazierengehen als Motiv einfangen, bleibt Ihrer Kreativität überlassen. Das Thema lässt alles offen und bietet viele Möglichkeiten.

Unsere Umwelt

Das Sonderthema richtet sich an alle bis 18 Jahre. Für junge Menschen ist der Schutz von Umwelt und Klima ein Top-Thema. Sie sind aufgerufen, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen und damit ein Bewusstsein für den Schutz unserer Natur zu schärfen. Schau Dir unsere Umwelt richtig an, denn noch gibt es sie. Zeige uns das Schöne der Pflanzen- und Tierwelt, der Landschaften und ihrer Formationen oder mache auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam, indem die Zerstörung ins Zentrum der Bildaussage gerückt wird. Dokumentiere unsere Umwelt und zeige uns Deinen fotografischen Blick auf die Welt.

